NIŠTA NISAM KONTALA: Milica Todorović zanemela kad joj je Strugar priredio OVO! Nije mogla da mu kaže ZDRAVO!

Milica Todorović ispričala je kakva iznenađenja stalno dobija od dečka Petra Strugara.

Pevačica je otkrila da nije prvi put da je Petar iznenadi, kao emisiji gde je gostovala, pa ispričala šta se jednom prilikom desilo kad je imala nastup.

"On kad god želi da me iznenadi, ja to ne mogu da provalim. Ja sam pevala tri dana zaredom, iz Banjaluke išla u Minhen, on meni kaže ima školicu jahanja, ide na ergelu, ovo, ono. Ja dolazim na tonsku probu, to je bila neka privatna svirka, čekali me prijatelji i zovu me na terasu, ja pogledam, a on ovako sedi i kaže: "Zdravo", ja ceo minut gledam, ništa ne kontam", ispričala je Milica tokom emisije "Ami G Show".

