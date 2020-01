GURAJU SVOJE PULENKE, A JA IM SMETAM: Neda Ukraden već 20 godina sluša samo OVO, a priznaje šta ju je SAČUVALO!

Neda Ukraden gazi osmu deceniju, a što se tiče karijere, ne namerava da se zaustavi.

Ipak, ima i onih koji smatraju da Nedi više nije mesto na sceni, da je stara i treba da se povuče sa scene.

"Ja sam najbolji dokaz kako se radom, stavom, izgledom, ponašanjem protiv takvih uvreženih mišljenja. Svako malo čujem komentare: ''Šta hoće ova baba?'', ''Gde je ova baba'' i tako. Čujem to već 20 godina od raznih menadžera koji gurajući svoje pulenke najedanput shvataju da im ja smetam u toj priči. Sačuvao me je rad, rad, rad i svest o sebi, svojim kvalitetima, pozitivan pristup, to je motiv mog života i rada", kaže Neda na kontu prozivki da je matora i da joj više nije mesto na sceni.

