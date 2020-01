PITANJE JE DA LI BI OSTAO ŽIV DA JE DOŠAO SAT KASNIJE: Žika imao 2 teške operacije, izbegao SMRT, pa se predao OVOME!

Žiki Jakšiću život je bio ugrožen, što malo ko zna, a onda se posvetio molitvi i veri.

Voditelj se 2018. operisao na jednoj privatnoj klinici na koju je došao sam zbog jakog napada i bolova u preponi.

"Međutim, niko ne zna da je danima trpeo bolove i da se javio lekarima u poslednjem momentu. Da je samo sat vremena kasnije došao, veliko je pitanje da li bi ostao živ. Operacija slepog sreva jeste rutinska, ali ako se ne dođe na vreme, može da dođe i do kobnog ishoda, a to se umalo desilo Žiki. Tada su ga lekari jedva spasili, a onda je otkriveno i da ima kilu koja je takođe operisana i on se sada oseća dobro. Zdrav je, redovno se kontroliše i više nema nikakve probleme, ali je svestan da je mogao da nastrada", kaže izvor i dodaje da je Žika zahvalan Bogu zbog svega.

Jakić u svojoj kući ima poseban zid na kom su ikone.

"Vrlo je široke ruke kada je reč o prilozima za crkvu, a da ne govorimo o pomoći siromašnima i bolesnima. Prosto je shvatio da je život surov i da jaka vera može mnogo da pomogne. Drugim rečima, siguran je da će ga umeren i život okrenut pravosljavlju učiniti boljim i srećnijim", završava izvor.

