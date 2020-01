MILICA PAVLOVIĆ SVE ŠTO JE POSTIGLA DUGUJE BAKI I DEDI! Ponosna sam na detinjstvo Bunibrodu, tamo žive DOBRI LJUDI!

Ako neko zna šta hoće, to je prelepa Milica Pavlović. Već na početku karijere stvorila je ogromnu fan bazu, a njen atraktivni izgled, maštoviti spotovi i provokacije sa ukusom doneli su joj kultni status među mladim pevačicama. S*ksi senjorita sve radi po planu, a svaka njena pesma se očekuje s nestrpljenjem.

Rođeni ste u malom mestu nadomak Leskovca. Uvek to s ponosom ističete. U čemu je lepota takvih mesta udaljenih od Beograda?

- Veoma sam ponosna na svoje poreklo i detinjstvo koje sam provela u Bunibrodu, jer sam upravo u tom malom mestu naučila sve što znam o životu. Odrasla sam okružena dobrim ljudima, koji imaju dobre namere i sigurno da je sve to uticalo i na moj karakter. Iako su često pokušavali da me ponize ismevajući moje rodno mesto i nazivajući me Bunibrod, moja prednost je što sam svesna sebe i što nikad ne bih doživela kao poniženje nešto na šta sam ponosna u životu.

Odrasli ste s bakom i dekom. Kažu da bake i deke pokvare decu. Da li je to sa vama slučaj?

- Moje odrastanje je bilo znatno drugačije, prvo zbog toga što su me podizali i vaspitavali baka i deka. Oni su imali dosta godina kad sam se rodila, mnogo životnog iskustva, ali nikad im nije bilo teško da učine za mene apsolutno sve što je neophodno. S druge strane, uvek su se trudili da mi maksimalno posvete pažnju, da budem lepo vaspitana i svesna sebe, i njima dugujem što sam izrasla u ovakvu osobu i sav uspeh koji sam postigla.

Jedan deo života proveli ste u Švajcarskoj, kod tate. Šta ste tamo radili?

- Istina, jedan period svog života, negde pred samo takmičenje "Zvezda Granda", provela sam kod svog oca u Švajcarskoj. Tada sam paralelno išla u školu i radila honorarni posao. Oduvek sam bila puna energije i želela da uzmem sve što mi je nadohvat ruke.

Šta vas je privuklo poslu pevačice - slava, glamur, novac ili nešto sasvim deseto?

- Novac i glamur nikada nisu bili presudni, jer da je drugačije, ja bih sve što sam zaradila do sada uložila u stanove, automobile i skupu odeću, a ne u studijske albume, spotove i nastupe. Oduvek sam maštala o tome da budem uspešna pevačica, da svoju energiju i emociju prenesem na druge ljude, i kada sam dobila tu priliku i poverenje publike, shvatila sam da ne želim to da prokockam. Svu snagu sam usmerila ka svojim ciljevima i mislim da nisam pogrešila.

Javno ste izuzetno ljubazni i kulturni. A privatno? Kakvog ste temperamenta?

- Baka i deka su mi usadili osnovno vaspitanje kada je ophođenje prema ljudima u pitanju i uvek sam ljubazna i kulturna prema ljudima koji me okružuju. Međutim, ne mogu da prećutim i da sam veoma temperamentna, da umem da budem glasna i burno reagujem kad me nešto iznervira ili povredi. Moji bliski saradnici me sada već odlično poznaju i često mi kažu da sam naporna, da im ulivam nervozu i strah, ali ja zapravo samo prenosim sve ono što osećam. Ne volim kad nešto ne zavisi od mene i ne mogu sama to da završim. Tad umem da budem baš nezgodna.

Prijaju li vam komplimenti da ste najlepša žena naše estrade?

- Moram da priznam da svakoj ženi prija da čuje nešto lepo o sebi, a ovo je zaista veliki kompliment. No, ja sebe zaista ne doživljavam na takav način. Naša zemlja ima zaista prelepe devojke, samo kad izađete na ulicu, na svakom koraku možete da sretnete neku lepoticu. Slična je situacija i kada je estrada u pitanju. Ima mnogo mojih koleginica koje izgledaju prelepo. Svakako, ne kažem da mi ne imponuju ovakvi komplimenti.

foto: Damir Dervišagić

Nakon munjevitog uspeha, imate li plan kako dalje da vodite svoju karijeru?

- Ja sam žena zvana plan i program (smeh)! Ništa ne prepuštam slučaju, jer tako ne umem da funkcionišem i živim. Uvek znam svaki svoj sledeći korak i uvek vredno radim na tome. Dupla sam Lavica u horoskopu, a to je karakter i temperament koji ne može mirno da spava ako nije sve onako kako želi da bude. Budući da nikada ništa ne pada s neba i planovi uvek idu otežano, ja gotovo uopšte ne spavam. Ali ne smem da se žalim, do sada su se svi moji ciljevi ostvarili.

Imate li svog zamišljenog slušaoca, njega ili nju? Ako imate, kome se zapravo obraćate svojim pesmama i nastupom?

- Nemam, ja se uvek obraćam publici. Neko sam ko dobro oseća energiju i gde god da uđem, osećam ljude oko sebe. I njihovu sreću, tugu, nervozu, strahove - sve to upijam, a onda gledam da na njih bacim energetsku bombu koja će da ih prodrma. Ne umem to da objasnim, ali sve je u energiji. Nekada na njih vršim atak pesmom, nekada pokretom, pogledom, mimikom... ali umem da ih pronađem i da ih nateram da me prate. S jedne strane sam vrlo stabilna osoba, ali s druge mogu do kraja da osetim sve što osećaju drugi ljudi.

Da li je lakše opstati na našoj estradi ili plivati sa ajkulama?

- Za jednu duplu Lavicu nema nemoguće situacije. Ništa nije jednostavno, estrada je zaista ogromna džungla, ali ja sam dobra učenica i pohvatala sam sve konce. Ništa ne može da me izbaci iz koloseka. Držim se toga da svaki problem ima svoje rešenje i tako se i ponašam u životu. Mogu ja da se iznerviram i eksplodiram u svoja četiri zida, ali to traje veoma kratko jer odmah za tim ide moja sposobnost da nađem najbolje rešenje i što pre krenem da delujem.

Poznati ste po skandalu da - nemate skandala. Da li ste imali priliku da uradite nešto što će se prepričavati?

- Nisam skandalozna osoba, ali sam se svakako i sve vreme trudila da fokus bude na mom radu. Naporno sam ulagala u svoje pesme, spotove i nastupe da bih dozvolila da tako ozbiljan rad bude u senci bilo kakvog skandala ili priče koja je na nivou tračeva. S druge strane, takav sam karakter da ja sebi skandal ne bih ni dozvolila.

Poznati ste i po tome što je na vama sve prirodno, nema plastike. Dokle će tako da bude?

- Ja bih volela da to ostane tako zauvek. Zadovoljna sam svojim izgledom. Redovno se negujem, vežbam, vodim računa o ishrani... Činim sve što je moguće da što duže zadržim svoj prirodni izgled. Nisam protivnik plastičnih operacija, ali svakako da nisam ni pobornik trendova koji su poslednjih godina bili aktuelni u našoj zemlji. Znam da je mnogima čudno kad primete da ja nemam čak ni veštačke nokte, ali generalno me odbija sve što nije prirodno.

Trošite li mnogo?

- Sav zarađeni novac sam uložila u karijeru, tako da, ako se pitanje odnosi na generalnu situaciju, onda je odgovor - da. Srećna sam što sam posle sedam godina na estradi uspela da zaradim za stan u Beogradu, a sada nastavljam dalje da ulažem novac u nove projekte.

Ne smem ni da pitam o ljubavi, uvek kažete da ćete obavestiti javnost čim se to desi. Još nije?

- Nije, nije. S obzirom na to da ovo pitanje čujem svaki dan, na svakom koraku, dajem obećanje da ću objaviti na sva zvona kad se budem zaljubila.

Šta ste sebi poželeli za ovu godinu?

- Da moji najmiliji budu živi, zdravi i srećni. Sve ostalo mogu sama!

Šta ljudi ne znaju o poslu pevačice?

- Misle da je ovaj posao jednostavan, lak i da je potrebno samo da se našminkamo, održimo koncert od dva sata i zaradimo ozbiljan novac. Istina je daleko od toga. Veoma je teško biti žena u ovom poslu, posebno kada nemate ozbiljnu mušku zaleđinu, već se poput mene borite sami. Gotovo svaki dan sam u drugom gradu, retko kad imam prostora da spavam duže od pet sati, svakodnevno imam milion obaveza kako bi na kraju publika mogla da čuje neku pesmu, vidi neki spot ili uživa dva sata na mom nastupu. Ovo je ozbiljan posao, a može da ostavi i ozbiljne posledice ukoliko niste dovoljno psihički stabilni.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir/Ljilja Jorgovanović/Foto: Damir Dervišagić

