PAŽNJA! ZOKI ŠUMADINAC UPOZORIO SVE: Ono što sledi može biti velika OPASNOST, pratite OVA uputstva! (FOTO)

Zoran Zoki Šumadinac je na svom Fejsbuk profilu objavio status u kom prognozira tegobe koje vas mogu očekivati.

Pored toga što je rijaliti učesnik i pevač, poznato je da je i ezoterista, astrolog i hipnoterapeut, što se može videti u opisu njegovog fejsbuk profila, pa se obratio javnosti povodom današnjeg dana i tegoba koje nas navodno očekuju, a obzirom da je Korona virus zaposeo sve medije ovih dana, nije isključeno da je možda mislio i na to.

foto: Printscreen/Facebook

"Dragi moji, danas su podzemne energije nešto jače i gušće od uobičajenih. Tako da može doći do dešavanja u predelu glave, očima ali i grudnom delu. Energije će se početi povlačiti posle 18h. Samo se opustite and no stres" napisao je Šumadinac na svom Fejsbuk profilu.

Na šta je konkretno mislio to ostaje da vidimo.

foto: Printscreen/Ami Dži

Kurir.rs/M.M/Alo.rs, Foto: Vladimir Šporčić

