REPER OBJAVIO FOTKE SA ĆERKOM! Dok Ana Nikolić krstari svetom, tata Rasta čuva malu Taru!

Dok Ana Nikolić putuje svetom i na ekskluzivnim destinacijama snima kadrove za nove spotove, njen bivši muž Stefan Đurić Rasta uživa s njihovom ćerkom Tarom u Beogradu.

Reper je odložio sve obaveze, osim nastupa vikendom, kako bi mogao maksimalno da se posveti detetu. Koliko mu prija novo zaduženje pokazao je i svojim pratiocima na društvenim mrežama.

"Ljubav", napisao je Rasta na Instagramu i objavio dve fotografije na kojima ljubi ćerku.

Đurić, inače, ne voli da priča o svom privatnom životu, posebno otkad se razveo od Ane Nikolić. Jednom je napravio izuzetak i otvorio dušu i na tu temu, i tada je najviše pričao upravo o Tari.

"Mnogo stvari ne mogu da odbijem kad je Tara u pitanju. Mama je ta koja definiše šta su to stvari koje ona može, a koje ne. Ja padam na Tarin šarm i to je evidentno", rekao je on, dodavši da s bivšom suprugom nikad nije bio u sukobu, bar što se tiče odgajanja ćerke.

"Nas vezuje toliko lepa stvar da bi bilo glupo da naš odnos ikako bude drugačiji", zaključio je Rasta.

