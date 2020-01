IMALA 21 TEŠKU OPERACIJU, A SVE JE I DANAS BOLI: Dea Đurđević sama može samo da se NAŠMINKA, 3 puta dnevno pije LEKOVE

Dea Đurđević progovorila je o svom zdravlju, a i dalje se oporavlja od teške saobraćajne nesreće.

Voditeljka je imala 21 operaciju, a kako kaže, sve su joj bile teške.

"Većina je bila borba za život, borba da dišem i da srce počne opet da kuca. Nekoliko puta sam prestajala da dišem. Srce je prestalo da kuca. Vratili su mi u funkciju i karlicu, kičmu, učili me opet da hodam", kaže Dea i dodaje da je i dan - danas sve bolno.

"Nekada su morali da me uspavljuju zbog jačine bolova, iako sam bila 24 sata na morfijumu i na svaka četiri sata sam dobijala dodatne analgetike. Sada imam kombinacije lekova koje uzimam tri puta dnevno i učim da se nosim sa bolom, jer ti lekovi samo umanjuju intenzitet bola, ne dovode do njegovog prestanka. Takođe, moj fizioterapeut Milan se raduje kada me ruka boli i kaže da je to dobar znak, da ona oživljava."

Dea je priznala da sama može da se našminka, ali da joj za ostalo treba pomoć.

"Tuširanje, feniranje, oblačenje, ne mogu ni sama da jedem jer ne mogu da sečem namirnice. Mama i Mladen mi uglavnom pomažu, ali se trudim zaista da ono što mogu radim sama", izjavila je voditeljka koja se promenila od nesreće i na svet gleda pozitivnije.

