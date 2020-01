NOVI DEČKO FOLKEROVE BIVŠE ŽENE ZA KURIR: Ženim se Sonjom, Lukas će nam pevati na svadbi

Otkako se Aca Lukas razveo od Sonje, ona svoj ljubavni život krije kao zmija noge. Međutim, već danima je glavna vest to da je bivša folkerova supruga upecala milionera iz Turske Ozkana Šena, koji je i popularan pevač i humanitarac, a predstavlja se kao Mister Džejd.

On je toliko zaljubljen u Lukasovu bivšu da zbog nje često boravi u našoj prestonici. Štaviše, prošle nedelje je snimio spot u Beogradu, a na setu smo porazgovarali s njim.

Na početku intervjua zanimalo nas je kako se upoznao sa Sonjom.

- Upoznali smo se pre nekoliko meseci na jednom gala događaju u Diseldorfu. Stekla je moje poverenje na prvi pogled, a to je veoma teško pronaći među današnjim ženama. Možda je baš ona razlog što me je posao doveo u Beograd. Ovde su ljudi divni, srdačni i uvek iz ove zemlje odem prepun utisaka.

Popularni ste u svetu, žene vas proganjaju, kako to da ste u moru prelepih dama pali baš na Sonju?

- Nikad ne znate šta može da vam se dogodi i u koga možete da se zaljubite. Sonja je divna i imam ozbiljne planove s njom. Moguće da će mi biti supruga. Polako, videćete. Ona je razvedena, a ja sam slobodan i ne vidim prepreku u tome.

Sonja voli uspešne i popularne pevače. Da li ste znali da su njeni bivši muževi Željko Šašić i Aca Lukas vaše kolege?

- To nisam znao, ali znači da žena ima ukusa. Upoznao sam joj i ćerke. Divne su i vaspitane devojčice. Ne bavim se njenom prošlošću. Nas dvoje ne pričamo o bivšima, mislimo samo na sadašnjost i budućnost.

Aca Lukas je jedan od najpoznatijih srpskih pevača, možda je ovde i veća zvezda nego što ste vi u Turskoj. Pogledajte fotografiju, šta, po vašem mišljenju imate vi, a nema Lukas?

- Vidim da je simpatičan čovek. Verujem da je profesionalac. Ne bih imao ništa protiv da nam peva na svadbi. Ne bih nas upoređivao.

Da li ste čuli za Jelenu Karleušu, pisalo se o njoj u vašim medijima? - Nisam, nemam pojma ko je ta žena. Mene samo Sonja zanima.

Poznajete li Mustafu Sandala i njegovu bivšu ženu Eminu Jahović?

- Naravno. Baš smo dobri prijatelji. Oboje su divni ljudi i žao mi je što su se razveli. Naravno, poštujem njihove odluke i želim im sve najbolje.

Bavite se i humanitarnim radom, da li imate u planu da pomognete našoj zemlji i pevačicama?

- Imam velike planove. Volim da pomažem i činim to na pravi način. U Turskoj sam radio ozbiljne humanitarne projekte, sad je i vaša zemlja na redu. Ako je potrebno, pomoći ću i pevačicama. Sve što se zaradi treba da se deli, to je tajna svih uspešnih ljudi. Želim da budem motivacija drugima, to što zaradimo stvarno treba da delimo sa onima koji nemaju. To će nama doneti još više.

Ko je Sonjin dečko Milioner i humanitarac Ozkan Šen je popularni pevač iz Turske. Imao je veoma teško detinjstvo, a pune tri godine je, kao mlad momak, sav novac koji je zaradio štedeo za cigle i materijal za prvu salu za proslave koju je napravio. Potom je počeo da zarađuje veliki novac i pravio je salu za salom, što u Turskoj, što u Evropi. Međutim, nije svu zaradu čuvao za sebe, već je njen deo uvek poklanjao. Zbog toga je u Turskoj dobio i nagradu za izuzetnog humanitarca. On je, više puta, preko Instagrama ljudima delio novac, ali i skupe poklone poput satova od više hiljada evra.

Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić, Bojan Stanić

Kurir