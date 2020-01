NEIZLEČIVE BOLESTI, PLASTIČNE OPERACIJE, VEZA SA DŽONIJEM DEPOM: Hurricane devojke bacile sve karte na sto! HIT!

Devojke iz grupe Hurricane nedavno su se podvrgle jednom poligrafskom ispitivanju pa otkrile brojne detalje iz privatnog života.

Sanja Vučić tako je javno priznala da ne zna da vozi bicikl, ali je progovorila i o neizlečivoj bolesti zbog koje će morati da uzima terapiju do kraja svog života.

"Malo me je blam... Učila sam ovog leta, bilo je tu par krugova, malo ravnoteža, malo ne znam gde ću..." izjavila je ona.

foto: Printscreen

"U pitanju je Hašimoto tireoditis. to je hronično oboljenje štitne žlezde. Jedino što je strašno je to što moram da budem pod terapijom do kraja života, ali ali nije ni to toliko strašno", objasnila je Sanja govoreći o neizlečivoj bolesti od koje pati.

"Evo, ovo je baš jedan apel za ljude, posebno žene i mlade devojke, da provere hormone, jer nisam ni ja znala."

Ksenija Knežević takođe je bila u potpunosti iskrena. Otkrila je da je istina da stalno kasni, te da na nastupima pije isključivo vodu, a onda priznala i da joj u suštini smetaju pitanja o Knezu i poređenja sa poznatim tatom.

"To je pitanje konstantno i samo to me pitaju. Eto, možda me to malo nervira", rekla je ona, na šta se njena koleginica iz grupe Ivana nadovezala:

"Ćerka Kneza pa prokomentariši, šta imate da kažete?"

"Knez me je napravio, Knez je moj otac, šta mogu da kažem. Kao, ti si ćerka Kneza? Da, ja sam", klimnula je Ksenija glavom.

Zatim, objasnila je kako joj je Željko Joksimović ponudio da ide na Evroviziju umesto tate kada ju je čuo kako peva.

"To je bilo stvarno kad sam ja došla da snimam prateće, pošto sam ja išla na Evrosong sa tatom. Onda se on stvarno oduševio. To sam i rekla, kao kroz šalu je bilo, ali očigledno se čovek nije toliko šalio", zaključila je ona.

Što se tiče navoda da ju je Baka Prase zaprosio - istakla je da se njih dvoje i ne poznaju lično.

"Nikad me nije pitao, mi se nismo upoznali. To je bio komentar na Fejsbuku ispod neke moje fotografije. Ja nisam odgovorila, ne poznajemo se. Stvarno ne odgovaram na bračne ponude virtuelno (smeh)"

foto: Printscreen

Ivana Nikolić priznala je da je uradila nos (devijacija), kao i grudi jer "nije mogla ništa da nosi, ni kupaći, majicu, ništa", ali smatra da uopšte nije preterala i zadovoljna je rezultatima operacija.

Vezu sa Džonijem Depom brzo je demantovala. Objasnila je da se jesu upoznali, te da se zatim glumac upoznao i sa ostalim devojkama iz grupe. Otkrila je da voli ćevape i rakiju, te da misli da su žene iz Srbije najlepše.

Ivana je malo zatim priznala i da želi da ima najmanje troje dece, dve devojčice i dečaka, ali da joj životna želja nije da postane supruga nekog fudbalera.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Devrišagić

Kurir