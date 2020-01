3 GODINE ME NE OSTAVLJA NA MIRU, ŽELE ME MRTVU NA ULICI! Luni Đogani otkazuju nastupe, a za sve KRIVI samo jednu ženu

Luna Đogani se od početka godine suočava sa raznim problemima, ali jedan od najgorih jeste sabotiranje njene karijere i nastupa. Ona je prvi put progovorila o ovom problemu i priznala da zna ko stoji iza ovoga i ko želi da je uništi na svakom polju.

Naime, Luna je priznala da je istina da joj neko minira brojne nastupe, ali je i dodala da zna da je u pitanju jedna ženska osoba koja već tri godine pokušava da joj napakosti.

"Molim se bogu svaki dan da izdržim i da se ne nerviram, da ne dozvolim to što bi oni u stvari i želeli, a to je da se povučem i da me vide mrtvu na ulici. To se neće desiti jer ja neću nikada odustati. Nisam čovek koji odustaje i oni mi time što rade daju još veću želju i volju da se borim i da budem još bolja i uspešnija. Mogu da mi otkažu deset nastupa, ali ne mogu da prekriže mene kao ličnost i ono zbog čega me ljudi vole i dolaze na moje nastupe, prate me na društvenim mrežama i glasaju za mene na svim portalima. Ti njihovo zadovoljstvo je trenutno i ne menja apsolutno ništa, oni će sutra ponovo probuditi nesrećni i nezadovoljni, a ja ću ostati to što jesam".

"Istina je da mi već neko vreme jedna osoba sabotira nastupe. Ja bih volela da znam zbog čega je to tako. U ljudima očigledno vlada nenormalna mržnja. Šta god da je, ja im pre svega želim da se izleče, da budu dobro i da nađu spokoj u duši jer ga definitivno nemaju i jako su nesrećni. Dešava se to da zovu i rezervišu u klubovima i onda dan pred nastup otkazuju, pa mene pozovu vlasnici da me obaveste kako je više od pola rezervacija otkazano. Izvinjavaju se i kažu kako nije do njih i tako ja ostanem bez nastupa", rekla je Luna za Skandal i dodala da joj to veoma teško pada pošto ona živi baš od tih nastupa.

"Mnogo mi loše bude kada se to desi, jednostavno, ja živim od toga. Trudim se i smatram da, kao i svako živo biće, imam prava da se borim za sebe, a ne da me neko sabotira u tome što radim i uzima mi hleb iz usta. Nikom od tih ljudi nisam nanela zlo niti sam im uradila bilo šta loše da bi oni meni radili takve stvari, ali ja ne mogu da očekujem da ljudi budu kao ja. Nikome na ovom svetu ne želim ništa ružno, niti bih uzvratila isto merom, jednostavno nisam takav čovek", kaže Đoganijeva.

foto: Damir Dervišagić

Pobednica "Zadruge 2" je priznala da sumnja u jednu žensku osobu i da zna odakle vetar duva, pošto je ta osoba već tri godine ne ostavlja na miru.

"Naravno da znam ko mi radi sve ovo. Ne bih sada davala previše na značaju i pominjala ime i prezime jer ne želim nikome da dajem reklamu, ali svesna sam svega. Moj život je pod velikim pritiskom već tri godine i ne znam kada će to da prestane, očigledno ljudi i dalje žive u toj godini i živeće možda i do kraja mog života, ja to ne mogu da znam. Na meni je da radim, da budem sve bolja i da im zapušim usta svojim uspesima. Ne mogu da zaustavim nečije zlo, ali smatram da zlo nikada ne može da pobedi, samo ljubav, pa se nadam da će i u mom slučaju biti tako", rekla je Luna, a na naše pitanje da li je sada zauzeta ili je slobodna devojka.

"Trenutno sam u ljubavi sama sa sobom, zaljubljena sam u sebe. Šta da kažem, apstiniram. Nemam ljubav, trenutno sam u nekoj fazi - ne prilazi mi. Nemam ni flert niti bilo kakvo dopisivanje, muškarci su apsolutno odstranjeni iz mog života.

foto: Printscreen, Magazin In

Đoganijeva je za majku Anabelu rekla da joj je najveća podrška za sve u životu što radi, ali da bi volela da se ona zaljubi i da najzad bude srećna.

"Volela bih da se moja mama u skorije vreme zaljubi, da joj prorade neki leptirići u stomaku. Mislim da laže onaj ko kaže da ljubav ne pokreće sve. Žene su najlepše kada se zaljubljene, tako da joj ja želim nešto novo da se osveži malo".

foto: Damir Dervišagić

Đole želi da se ja osećam loše! Luna je priznala da je bila u lošim odnosima sa svojim stricem Đoletom Đoganijem, ali da je on namerno povređuje. - Mi nismo u kontaktu niti u nekom odnosu i mislim da je najbolje da tako i ostane. Imam osećaj da Đole namerno radi neke stvari da bih se ja osećala loše. Rodbina smo i smatram da neke stvari nije trebalo da radi i govori, ali nisam ja tu da sudim. foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/S.telegraf

Kurir