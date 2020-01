PEVAČICIN OTAC OTKRIO SVE PLANOVE! Milica i Petar spremaju svadbu! Upoznao Strugara, pa urnisao BIVŠEG zeta

Otac Milice Todorović oduševljen je budućim zetom Petrom Strugarom! Kako kaže Milan Todorović, jedva čeka unuče i da mu nije bitno da li će glumac da se oženi njegovom ćerkom.

- Neka Petar napravi mojoj Milki dete, ne mora da se oženi njom! Što pre treba da ostane trudna. Ima trideset godina, vreme joj je - priča Milan.

- Milka pravi svadbu ove godine. Ja neću da učestvujem jer nemam para! Ne znam detalje venčanja, to morate da pitate njih. Ja se samo nadam da ću postati deka ove godine. Ma jedva čekam unučiće. Siguran sam da joj neće biti problem da napravi trudničku pauzu u karijeri. Za dobrog pevača zapravo nema pauze - priča Milan i dodaje da mu se dopada budući zet.

- Upoznao sam Petra za Novu godinu. Slavili smo svi zajedno na splavu! - rekao je Milan.

Milan se osvrnuo na ćerkinu vezu sa koreografom Milošem Paunovićem sa kojim je Milica bila šest godina u vezi.

- Petar je bolji od Miloša! Petar nešto radi, pa svaka serija je njegova! A ovaj prethodni je samo sedeo kod kuće i ponekad bi nešto ubo da uradi. Moja Milka ga je izdržavala. Neka ga sada, nek sedi sam i neka igra igrice. Kad mu moja Milka nije valjala, šta mu ja sada mogu. Ma bre, kada te neko šikanira, i ne treba ti! Ako neće da te ženi, znači da te ne voli i treba da ideš dalje. Bilo je pitanje trenutka kad će to pući - kaže Milan.

Miličinom ocu ne smeta što njegov budući zet ima sina sa glumicom Ivanom Nikolić, s kojom je bio u braku svega godinu dana.

- Zašto bi mi to smetalo?! Milka je na to navikla - kaže Milan aludirajući na to što je Miličin bivši dečko imao dete iz prvog braka. On se nada da se Milica neće zaustaviti na jednom detetu.

- Što više dece, to bolje! I moja žena jedva čeka da čuva unuče, odmah bi došla za Beograd - priča Milan i kaže da i on ima decu iz dva braka.

- Ja imam sina Vladu iz prvog braka, a moja žena iz prvog braka ima Jovanu. Milica i Anđela su moje ćerke iz braka sa Jasminom. Mi smo velika familija, kad odemo na more to je čitava kolona. Petar je super, ako ga je Milica prihvatila i ja sam zadovoljan! - relao je MIlan.

