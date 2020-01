MAZALI SU ME SVETIM ULJEM KAD SAM SAZNALA DA IMAM RAK! Marina ima novu terapiju: Ne osećam se DOBRO, imam MUČNINU

Marina Tucaković redovno odlazi na hemoterapije i bori se sa rakom, a sada muku muči i sa jakom upalom pluća. Najpoznatiji tekstopisac u Srbiji govori za Hit o svom zdravstvenom stanju i poručuje da joj je najbitnije da sačuva živu glavu na ramenima.

"Dani idu, idem i ja.. Moja želja za ovu godinu jeste da budem živa i zdrava. Sada sam zakačila i neku tešku upalu pluća, ali biće bolje, nadam se... - kaže Marina i priznaje da joj teško pada borba sa opakom bolešću.

"Ne razmišljam o raku, ali se nekad baš iznerviram. Po prirodi sam nervčik, pa mi se desi da mi sve bude teško, a ja teška i neraspoložena. Nervozna sam, ali šta ću, takva sam", iskrena je Marina.

Marina priča šta je sve pila od kada se teško razbolela.

"Kada sam dobila rak, davali su mi ulje Svetog Nektarija. Mazali su me njim po čelu. Ma, nema šta nisam koristila. Moram često kod kardiologa i endokrinologa. Primarn i infuziju i uzimam neke vitamine. Popila sam brdo antibiotika i organizam mi je preopterećen lekovima. Pored svega toga, sada imam novu, dodatnu terapiju. Daju mi i neku specijalnu injekciju. Veruj mi da antibiotici teže padaju od hemoterapije" iskrena je Tucakovićeva.

Marina objašnjava kako na nju utiče nova terapija koja joj je nedavno prepisana.

"Ne osećam se dobro. Imam vrtoglavicu i mučninu. Dobila sam novu terapiju. To je nešto novo u Srbiji, a svuda se u svetu već koristi. Reč je o injekciji koja se prima jednom mesečno, a uzimaju se i neke tablete. Videćemo, svi kažu da je to dobro. Za sada mi to obara leukocite, stalno moram da kontrolišem krvnu sliku", kaže Tucakovićeva.

Autorka brojnih hitova kaže da sluša savete lekara, ali da nikako ne može da se odrekne svog najvećeg poroka - cigareta.

"Duvan nisam ostavila ni sada kad imam upalu pluća. Doktor mi stalno priča da treba to da batalim, ali ja ne mogu. To je jedini porok koji imam i nema šanse da ga se rešim. Smanjila sam broj cigareta u toku dana, a i to je bitno. Jedem dosta voća i povrća i pijem sokove od aronije i cvekle", priča Marina, kojoj je pre dve godine otkriven rak dojke. Tucakovićeva kaže da joj je žao što je u početku ignorisala bolest.

"Mislila sam da neću više biti kao pre, da ću morati da promenim život iz korena. Plašila sam se bolnice, lekova.. To je u suštini najveći otpor koji čovek pruža kada sazna da je teško bolestan. Greše sví koji razmišljaju na taj način. Ne treba tako da se gleda na bolest, ja sam najgori i najbolji primer za to", rekla je Marina.

