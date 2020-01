ŠOK INTERVJU MARINE PERAZIĆ! Za Severinu rekla da je ODVRATNA, a onda otkrila TAJNE bivše JUGE

Marina Perazić kaže da joj je odvratna karijera Severine Kojić! Hrvatska pop pevačica i velika jugoslovenska zvezda i seks simbol iz osamdesetih godina revoItirana je javnim istupima srpske snajke i objašnjava da bi na njenom mestu mnoge stvari radila drugačije.

"Uopšte mi se ne sviđa Severinina karijera, odvratna mi je! Da sam na njenom mestu, potpuno bih drugačije bitisala na estradi, a ne tako kao što ona radi. Dosta je grešaka napravila.

Na šta konkretno mislite?

Skroz sam drugačija osoba od nje, ne mislim i ne živim kao ona, pa mi je glupo da ulazim u detalje i govorim šta bih sve ja drugačije. Mogu vam samo reći da smo nas dve sušta suprotnost.

Kako komentarišete odluku hrvatskog suda da Severini oduzme starateljstvo nad sinom Aleksandrom i dodeli ga ocu Milanu Popoviću?

Nemojte me pitati samo o njenom privatnom životu! Uopšte neću da komentarišem tu njenu situaciju oko deteta.

Čime ste najviše preokupirani? Svojim ocem. Živim u Rijeci skoro dve godine i brinem o tati, koji ima 87 godina. Ne može da živi sam, star je i bolestan i treba mu moja pomoć. Kad vikendom nastupam i odvojim se od njega, odmah me pita: „Kada se vraćaš".

Da li to znači da ne biste mogli da prihvatite poziv za neki rijaliti?

Nikako, to bi tatu dotuklo. Kad završim sa nastupima u Zagrebu prvim autobusom se vraćam u Rijeku da oca ne bih dugo ostavljala samog. Kada je on dobro i kada je miran, onda je i meni okej. On ne bi podneo da se na duže vreme odvojim od njega, a kamoli da odemu rijaliti.

Da li vam nedostaje slava iz osamdesetih, kada ste bili na vrhuncu popularnosti?

Ma kakvi, to mi uopšte ne nedostaje. Cela ta fama oko mene bila mi je previše i to me je gušilo. Zato sam u jednom momentu otišla u Njujork, da bih se sklonila od svega. Nisu mi smetali samo mediji već i ljudi kome prepoznavali na ulici, tražili autograme. Zbog toga nisam mogla da se krećem kao sav običan svet čak ni do prodavnice.

Znali ste da je to cena javnog posla?

Iskreno da vam kažem, nisam ušla u taj svet da bih bila poznata. Htela sam da budem pevačica koliko godina dok se ne uozbljim. Nažalost, ni do dana današnjeg se nisam uozbiljila barem ne onako kako sam za mišljala.

Sada ste medijima manje interesantni nego pre. Da li vam je lakše?

Sredila sam sebi život tako da sam sada popularnija više u Srbiji nego u Hrvatskoj. To mi izuzetno odgovara jer u Hrvatskoj, gde živim, mogu slobodno da se krećem ulicama, a da mi ne prilaze fanovi i traže da se fotografišemo.

Jeste li zaljubljeni, imate li dečka?

Nisam zaljubljena ni u jednog muškarca, zaljubljena sam u sebe. Sada sam u takvoj fazi da sam samoj sebi dovoljna.

Kakav muškarac bi mogao da vas osvoji?

Nezanimljivi su mi muškarci na ovim prostorima. Kada se pojavi neko ko će me oboriti s nogu, onda ću u njega da se zaljubim. To sigurno neće biti muškarac sa Balkana. Mlada sam duhom, tako da mi mlađi momci u potpunosti odgovaraju. I dalje se osećam seksi, a nikada nisam bežala od muškaraca.

Da li se redovno čujete sa ćerkama?

- Naravno, svakog dana. Luna Marija i Mia Katarina žive u Njujorku i, da kucnem u drvo, dobro su. Studiraju, imaju divne prijatelje i hvala Bogu da nemam nikakvih problema sa njih dve.

Kako je nastao čuveni hit „Kolačići“?

- Ispričala sam Kikiju Lesendriću da mnoge žene imaju problem sa gojaznošću. Jedemo kolačiće zato što ih vo- limo, ali i kada smo nervozne i nezadovoljne. Tako je Kiki smislio tekst: „Poješću sve kolačiće, tebi u inat postaću debela... Sve devojke će biti slatke kao ja", iz kojeg se razvila cela pesma.

Raduje li vas što se vaše pesme „Soba 23" i „Ja sam lažljiva“ slušaju i posle 30 godina?

To je blagoslov koji prihvatam s mnogo zahvalnosti. Fanovi mi svakodnevno šalju pozitivnu energiju. Te pesme se i dalje puštaju na mnogim radio-stanicama u celom regionu.

