USTA JOJ SVA KRVAVA! ELA DVORNIK ZAPREPASTILA JAVNOST: Evo šta joj se dešava u trudnoći! UZNEMIRUJUĆE! (FOTO)

Ela Dvornik je na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju kako krvari na usta i tako uznemirila svoje pratioce.

Ćerka pevača Dina Dvornika, popularna blogerka Ela Dvornik, redovno na svom Fejsbuk profilu deli fotografije svojim pratiocima, na kojima beleži značajne faze kroz koje prolazi tokom trudnoće.

Ela je tako u šaljivom stilu, napisala jedan krajnje neobičan status kojim je nagovestila da se suočava sa jednim zdravstvenim problemom.

"Perem zube, Čarls, se dere iz kuhinje da li sam videla Teslu (nasa macka) jer je taman hranio drugu macku. Ja se derem da nisam, on se dere da me ne čuje. Ugl dolazi u kupatilo i vidi ovaj prizor (slika u komentarima) i pita me, Ela jesi sigurna da nisi videla mačku?", napisala je blogerka.

foto: Facebook Printscreen

Ispod statusa koji je svima bio nejasan, ona je objavila fotografiju na kojoj je pokazala zube totalno prekrivene krvlju.

"Ovo je normalna pojava u trudnoći iako ne svakodnevna, tak mi je u prošloj bilo isto. Desni krvare malo jače zbog viška krvi, hormona itd.", napisala je ispod fotografije.

foto: Printscreen/Instagram

