Zvezda devedesetih Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava, koji je popularnost vratio i učešćem u rijalitijima, svako slobodno vreme provodi u svom selu, gde mu je rodna kuća u Prijepolju.

Miki Mećava voli da svako svoje slobodno vreme provede u porodičnom gnezdu, gde ima neke čudne običaje.

Naime, on je nasledio budnu, staru 80 godina, i svaki put kada dođe on obavezno obuče bundu i kadi kuću i ikone. To je postao njegov obavezan ritual.

