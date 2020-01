TONI JE DRAGANI BIO ČETVRTI MUŠKARAC: Bilo me je sramota šta će narod reći! A za ovog menadžera se TAJNO UDALA

Dragana Mirković kaže da joj je suprug Toni Bijelić četvrti i poslednji muškarac sa kojim je spavala. Pevačica objašnjava da nije imala mnogo partnera zato što se bojala da neko za nju ne pomisli da je laka žena

"Toni mi je bio četvrti momak. Ne mogu da lažem da sam imala desetoricu, kada nisam", kaže folk pevačica.

"Nisam želela da ljudi pričaju "sad je sa ovim, pa je sada sa onim"... Bilo me je sramota šta će narod reći i možda me je to sputavalo da u životu imam više partnera".

foto: Damir Dervišagić

Dragana ističe da je oduvek volela duge veze, one koje se krunišu brakom.

"Umem žestoko da se zaljubim, a da vremenom baš zavolim partnera. Poslednji momak kojeg sam imala pre Tonija nije bio osoba za brak, iako sam ja to mislila. To me je baš ražalostilo, ali kada pogledam sa ove distance, ne žalim. Presrećna sam što je Toni ušao u moj život. On je moja prava ljubav, sa njim mogu i na kraj sveta", iskrena je Dragana.

Jedina Draganina veza poznata široj javnosti bila je ona sa estradnim menadžerom Zoranom Bašanovićem. Oni su bili u ljubavi tokom devedesetih i tada su se tajno venčali u Americi.

"Dragana i ja smo sklopili brak u jednoj kapeli u Las Vegasu, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi", otkrio je jednom prilikom Bašanović, koji je pre veze sa Draganom bio u kratkoj romansi sa njenom koleginicom Mirom Škorić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Informer

Kurir