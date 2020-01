TANJA SAVIĆ U AUSTRALIJI KOD SVEKRA I SVEKRVE: Izlečila muža od droge pa ga pomirila s roditeljima!

Tanja Savić i njen suprug Dušan Jovančević proživeli su pakao zbog njegovog lečenja od narkotika, o čemu je Kurir pisao.

Sada je taj turbulentan period iza njih, jer je Dušan uspeo da se izleči od bolesti zavisnosti. I ne samo to. Tanja i Dušan su nedavno otputovali u Australiju kod njegovih roditelja, s kojima on nije bio u dobrim odnosima zbog problema s narkoticima. On je, podsećanja radi, bio smešten na kliniku specijalizovanu za bolesti zavisnosti u Beogradu, gde je boravio skoro godinu dana.

- Tanja i Dušan su konačno mirni i spokojni. Težak period je iza njih. Malo ko zna da je pevačica ceo teret Dušanovog lečenja nosila na svojim leđima. Najteže joj je bilo da ga ubedi u to da mora da bude u bolnici. On je bio agresivan, nezadovoljan sobom, a kada je uspela da ga pošalje na lečenje, tek tada je krenuo pakao, koji je trajao doskora. Tanja je mesecima proživljavala veliki stres zbog muža, a morala je da vodi računa i o karijeri i deci - priča naš izvor i nastavlja. - Dušanova terapija je bila vođena u nekoliko faza. Tanja je sve vreme bila uz njega i trudila se da mu olakša i pruži podršku. On je morao da očisti organizam i krv od narkotika, pa se podvrgnuo detoksikaciji organizma, zatim audio-video terapiji. Tu je bila uključena i farmakološka terapija, kao i redovni višečasovni razgovori s psihijatrom. Mesecima je trajala borba, koja, na sreću, ima dobar epilog. Poslednjih mesec dana Dušan je nov čovek, zapravo onakav kakav je bio kada ga je Tanja i upoznala i zaljubila se u njega - kaže naš izvor i dodaje da je Tanja ta koja je insistirala da se Dušan pomiri s roditeljima. - Oni su funkcionisali kao prava porodica dok se nije saznalo da se Dušan drogira. Dušanovi otac i majka su bili besni na njega što je sebi dozvolio da se drogira i upadne u dugove. Sada je i taj period iza njih. Svi su u Australiji i o drogi više ne govore. Tanja je uspela da očuva porodicu i pomogne suprugu, zbog čega je konačno srećna - završava naš sagovornik.

Užasnuti Tanjini roditelji se stideli zeta Dušanovo lečenje od bolesti zavisnosti potreslo je i Tanjine roditelje Živanu i Stanišu, koji od sramote danima nisu izlazili iz kuće u Radincu. Kurir je tada posetio rodno mesto pevačice, a komšije su nam potvrdile to. - Ma znamo sve, čitali smo. Ja od tada nisam videla njene roditelje, šta da ih pitam. Jadni ljudi. Stalno neki problemi s tim zetom. Od sramote ne mogu na ulicu da izađu. Nije to prijatno, droga je opasna, ko zna šta sve može da bude. Žao mi je Tanje kao da je moje dete, uvek je bila dobra i poštena devojka. Ali sudbina - rekla nam je jedna starija gospođa. foto: Marina Lopičić

Zanimljivo Snimila pesmu o žrtvama nasilja Tanja Savić radi punom parom, a njen poslednji spot je posvećen ženama koji su bile žrtve nasilja. - Mnogo bih mogla da pričam o ovoj temi, ali ću ukratko reći da je ovo najtužnija pesma koju sam ikada snimila. Ima mnogo tužnih žena koje su trpele ili bile žrtve nasilja na ovome svetu kojima bih posvetila ovu pesmu. Uskoro će vam trebati maramice - najavila je Tanja na Instagramu.

Kurir / LJILJANA STANIŠIĆ

Foto: Luka Šarac

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir