GAGI ĐOGANI JOŠ NE MOŽE DA PREŽALI BIVŠU: Nijedna riba nije kao Anabela!

Gagi Đogani imao je turbulenan brak i razvod sa Anabelom Bukvom, ali izgleda da je još nije preboleo.

Dok je razgovarao u „Zadruzi“ sa Ivom Grgurić o Ermini Pašović, Đoganiju je nekako naišla priča o Atijasovoj. Iva je tokom žurke upitala Gagija da li još uvek ima emocije prema Ermini, ali razgovor je otišao u drugom pravcu. - Ja bih voleo da imam, ali nemam. Ona mi je prijatelj, tu je za mene, ali ne mogu ja to fejk. Ne mogu to da radim. Mi se dobro nismo poljubili, samo ovako - počeo je Gagi. - Ja mislim da je poljubac bitniji od seksa - rekla je Iva. - Teška je ona, a voli da provocira - dodao je Đogani, a zadrugarka ga je dalje navukla na priču o Anabeli. - Meni je Anabela riba do jaja - istakla je Iva, a Gagi je kao iz topa pohvalio majku svojih ćerki. - Mene mentalno mora da privuče! Pazi, nijedna riba ne može da se poredi s Anabelom - iskren je bio denser.

