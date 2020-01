POBEGLA BIH USRED ŠUME I TO SA DECOM! Ana Mihajlovski otkrila CELU INTIMU, a nigde nije spomenula VUKA KOSTIĆA!

Voditeljka Ana Mihajlovski u javnosti ne otkriva mnogo detalja iz privatnog života, ali je sada priznala da ne veruje previše ljudima, kao i da bi trenutno najradije otišla u šumu i tamo boravila mesec dana.

- Generalno mislim da ljudi, pre svega, ne mogu sami sebi da veruju, a kamoli drugima. Ne radi se tu o namernim lažima i prevarama, već o današnjem svetu prepunom raznih opcija. Sve je moguće i sve je primamljivo, pa ljudi često menjaju mišljenje, stavove, sklonosti, želje... Retki su oni dosledni, a ja sam takve našla, pa njima verujem. Prema ostatku sveta sam dosta nepoverljiva, ali nazovimo to obazrivošću - rekla je Ana odgovarajući na pitanja na Instagram stranici "Na moj način".

Na pitanje kako se trenutno oseća, iskreno je odgovorila:

"Nekad se i sama to pitam… Uglavnom sam odlično".

Voditeljka je ranije na društvenim mrežama često iznosila svoje stavove o muško-ženskim odnosima, međutim prestala je to da radi.

"Mislim da je tu sve rečeno, iako je ta tema večna inspiracija za filozofiranje. Obradila sam delove koji su meni bili zabavni. Od mene dovoljno", rekla je Ana, a potom otkrila na koje svoje stavove je ponosna:

"Stavovi su nešto neobično, a ponosna sam na to što smatram da su relativni i promenljivi. Iako bi neko rekao da je nedostatak stava loša stvar, smatram daje to fleksibilnost koju svako mora da razvije, kako bi živeo život sa što manje stresa. Naravno, imam stavove o svemu oko nas, ali ih se ne držim po svaku cenu. Dugo mi je trebalo da razvijem tu toleranciju i - eto, na to sam ponosna".

Iako je već neko vreme u srećnoj vezi sa glumcem Vukom Kostićem, ona ovog puta nije pominjala svog izabranika već je navela da bi trenutno najradije otputovala sa decom.

"Ide mi se u neku kućicu, usred šume, gde kilometrima nema nigde nikoga, sa decom, na bar mesec dana", rekla je Ana Mihajlovski.

