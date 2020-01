DARA BUBAMARA PROGOVORILA O BOGATOM ŠEIKU! POKAZALA U KAKVOM LUKSUZU UŽIVA: Svi se okreću za mojim oblinama (VIDEO)

Pevačica Dara Bubamara je na svom Instagram profilu pokazala u kom luksuzu uživa, pa progovorila o spekulacijama o bogatom šeiku.

Dara je na svom Instagramu objavila fotografiju u belom kupaćem kostimu, a okružuju je more, plaža i palme.

foto: Printscreen/Instagram

Očigledno je da pevačici odmor prija, a zbog njenog putovanja su pokrenute priče o tome kako je navodno opseda bogati šeik, koji daje sve od sebe da pridobije njenu pažnju.

Ipak, Dara demantuje ove navode.

"Uopšte nemam te želje za bogatim šeicima niti bilo koga sretnem. Kad god sam u Dubaiju odem u neki ful hotel, gde sve imam. Uvek sam sa nekim prijateljima ili sa sinom. Ako i izađem negde, odem na plažu jer sam tamo kako bih se odmorila. Već u devet sati sam u krevetu. Kad odem negde na odmor, to je za mene baš penzija. Ako me šeici i vide, to je u prodavnicama. Svi se okreću jer sam plava i zato što imam obline, ali mene to ne zanima. Ipak, drago mi je što me gledaju svi", istakla je Bubamara.

"Ipak, nemam nikakvu želju da me pogleda bilo kakav šeik, naročito pored ovako lepih naših momaka", rekla je pevačica.

Kurir.rs/ Grand Online / M.M, Foto: Dragana Udovičić

