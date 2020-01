NISAM HTELA IZ KUĆE DA IZAĐEM, A ONI SU ME ODVELI NA STRIPTIZ! Slavica Ćukteraš o ovome nikad do sad javno nije pričala!

Slavica Ćukteraš, iako nije planirala ni iz kuće da izađe, za svoj rođendan našla se sa Milicom Todorović i Petrom Strugarom, pa zaglavila u striptiz klubu! Pevačica je sve detalje otkrila sa osmehom na licu, te je bilo i više nego očigledno da je u pitanju bio veoma dobar provod.

"Slušaj, to je izuzetno intimno pitanje, a ja na intimna pitanja baš nešto... i ne odgovaram. Ali ću reći da sam bila u striptiz baru. Da. Pa, došli su mi prijatelji i pao je predlog. Pronašli smo na Guglu, otišli smo i proveli se ekstra. Usitnili smo novac i... Neplanirano! Ja uopšte nisam imala nameru da izađem iz kuće. U stvari, proslavila sam dan ranije i došli su Petar (Strugar) i Milica (Todorović), otišli smo na piće i kao 'ajmo, šta ćemo, gde ćemo, 'ajmo... i tako. Sve kulturno, normalno, nisam ti ja nešto bezobrazna. Kao pozorište!" ispričala je pevačica.

Između ostalog, Slavica je progovorila i o razvodu, pa objasnila kako je našla način da samoj sebi pomogne kada joj je bilo teško, jer je shvatila da je niko drugi ne može podići nazad na noge.

"I muškarac i žena u toj situaciji treba da se izbore i da shvate da je to tako moralo da bude i da život mora da ide dalje. Najlakše je da se leži, plače i kuka nad životom, što uopšte nije rešenje. Ja imam dete od tri godine. Ja treba da budem spremna za to dete, je l tako? Da ga izvedem na pravi put i ja sam porazgovarala sama sa sobom, sročila nešto u glavi i tim putem idem. Ja sam svom detetu najpotrebnija i, naravno, zbog nje sve mi ovo ima smisla. Naravno, sebi sam najbitnija, sutra će to dete da ode 'fala Bogu, da se uda i da ode od mene, ali za njeno detinjstvo ja treba da budem ispunjena, raspoložena mama koja zarađuje. Takođe, da ima takvog i oca, kao što ima. Na taj način sam se digla. Puno sam knjiga čitala o tom nekom mom malo težem periodu života. Sada, ja gledam, svi gledamo tu neku modernu psihologiju i tražila sam način kako da pomognem sama sebi jer niko mi neće pomoći", iskrena je bila Slavica.

