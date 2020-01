DALEKO OD ZLIH OČIJU, LJUDI KOJI SU ME IZDALI, LAŽNIH PRIJATELJA Kaja BRUTALNO odgovorila mahalušama i ZAČEPILA im usta

Daleko od stresa, buke, zlih očiju, ljudi koji su me izdali, lažnih prijatelja.

Katarina Ostojić Kaja je posle bračnog kraha, trećeg po redu, rešila da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti i medija.

Pevačica je uvek bila vrlo otvorena i bez problema govorila o svom privatnom životu, ali sada je rešila da to promeni.

"Kažu nema me na Instagramu. Nema me na javnim dešavanjima. A ja? Ja sam baš tamo gde pripadam i tamo gde sam bezbedna. Daleko od stresa, buke, zlih očiju, ljudi koji su me izdali, lažnih prijatelja. I znate šta? Živim svoj san. I nemam potrebu da ga delim ni sa kim. Kad god sam svoje snove delila sa ljudima, oni su se postarali da ih pretvore u košmare. Neka su živi i zdravi. Bez njih ne bismo znali koliko smo veliki ljudi i koliko smo jaki i blagosloveni kad nestanu iz naših života", napisala je Kaja Ostojić u opisu fotografije na kojoj pozira sa širokim osmehom.

Kaja Ostojić i Džunior Džek bili su u braku pet godina, a pre Džuniora atraktivna pevačica bila je u bračnoj zajednici sa Nikolom Dragojlovićem, za koga se udala sa 19 godina i sa kojim ima ćerku Nikolinu. Drugi put se udala 2009. za košarkaša Uroša Duvnjaka, a sporazumno su se razveli godinu dana kasnije. Kaja trenutno uživa u vezi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, a kako je ranije istakla, nije prestala da veruje u ljubav.

