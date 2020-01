Svi članovi porodice Miletić s nestrpljenjem su očekivali goste glumicu Ivanu Dudić i glumca Stefan Radonjića.

foto: Promo

Glumci su zajedno sa klubom „Bank“ uručili humanitarnu pomoć porodici malog Viktora koji boluje od cerebralne paralize.

Ovo je samo početak, jer klub „Bank“ već sledećeg petka nastavlja sa novom Model out žurkom i prikupljanjem novca za one kojima je to najviše potrebno.

foto: Promo

