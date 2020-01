AUTO UDARIO TRUDNU ELU DVORNIK! Zabio se u ćerku pokojnog pevača, doživela ŠOK! Umalo se PORODILA!

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, objavila je novi video na Jutjubu u kojem je fanovima otkrila da je imala nezgodu na stanici za tehnički pregled. Srećom, niko niije nastradao, ali Ela se našalila da se umalo porodila zbog toga.

''Dok smo čekali na stanici za tehnički pregled, čovek koji je izlazio s parkinga, zabio se u naš novi auto. Sva sreća, sve smo rešili ljudski i bez ikakvih ispada. Niko nije povređen, a ja sam skoro porodila'', pojasnila je Ela u videu.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, blogerka je u prošlom videu svojim prateljima pričala o carskom rezu te kako se osećala nakon porođaja. Rekla je kako je zbog morfijuma i anestezije nakon porođaja svako malo gubila svest te da je pričala i gluposti.

"Imala sam osećaj kao da ne mogu doći sebi, ali nisam osećala bol. Na trenutak sam imala gubitak pamćenja, nisam se mogla setiti da sam rodila i kada su mi doneli Balie", pitala sam Charlesa zašto mi dovode tuđe dete. On je odgovorio da je to Balie, a ja sam na to odgovorila; ali ovo je Azijatkinja. Sestra je bila cool i sigurno je i pre čula takve nebuloze. Pričala sam gluposti i pitalazašto tako plače i zašto je tako mala", ispričala je Ella u videu.

Kurir