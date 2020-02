SADA JE PRAVI TRENUTAK DA REZERVIŠETE LETOVANJE! SAMO U TRAVELLAND-U POPUSTI DO 58% KOJI ISTIČU DANAS!

Tražite kvalitetan, moderan i udoban smeštaj za porodično letovanje u Grčkoj? Požurite jer uz ,,Travellandove’’ popuste do 01.februara možete obezbediti sebi odmor po cenama sniženim i do 58%! Ne čekajte već iskoriste ovu pogodnost i priuštite sebi odmor za pamćenje još danas!

Odmor iz snova bez sumnje je zagarantovan u Porto Carras hotelima. Hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu jedan je od najvećih i najluksuznijih kompleksa, ne samo Grčke, već čitave Evrope! Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu, teren za golf, jezero, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, kafiće, diskoteke i barove, bazene, fitnes centre i brojne druge mogućnosti da svoj odmor učinite nezaboravnim. Izaberite jedan od luksuznih hotela ovog velelepnog kompleksa: Porto Carras Meliton ili Porto Carras Sithonia i uživajte uz popuste do čak 58%

Novi hotelski kompleks, Portes Lithos Luxury Resort 5*, smešten je nadomak centra mesta Nea Potidea, na sopstvenoj peščanoj plaži. Poseduje glavni bar, bar na bazenu, kao i bar – restoran na plaži, restoran, 4 bazena, spa centar, teretanu, aerobik i jogu. Za zabavu najmlađih gostiju tu su igralište i mini-klub. Uz ove i druge sadržaje, kao i dnevni animacijski program, zabava u Portes Lithos Luxury Resort – u je zagarantovana! Sve sobe su moderno opremljene i poseduju terasu ili balkon. U ovom luksuznom hotelu možete uživati uz popust do 48%!

Dion Palace Beauty & Spa Hotel 5* je luksuzni hotelski kompleks sagrađen u podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion, odmah pored mora. Dion Palace je prvi medicinski spa centar u Grčkoj i ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa. U okviru SPA centra postoje i dodatne usluge kao što su piling, depilacija, teretanu, razne vrste masaže, Kleopatrino kupatilo. Osim toga, gostima su na raspolaganju i TV sala, igraonica, 3 sale za koferencije, VIP klub, otvoreni bazeni i brojne druge pogodnosti. U pogodnostima ovog hotela možete uživati uz popuste do 45%!

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Uz popust do 23%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 539€!

Portes Beach Hotel 4* okružen je zelenilom i smešten na samoj plaži, u blizini slikovitog mesta Nea Potidea. Gostima hotela su na raspolaganju TV sala, barovi, wi-fi u javnim delovima hotela, parking, parking, kiosk. U restoranu hotela služe se internacionalna jela, kao i tradicionalna grčka kuhinja. Za rekreaciju gostiju tu su: bazen, dečje igralište, bilijar, sportovi na vodi i još mnogo toga. Za ovaj hotel aktuelan je popust do 41%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 14 godina možete platiti 540€!

