Isidora Bjelica otkrila je kakve savete u vezi devojaka daje svom sinu Lavu Pajkiću.

Ona je jednim detaljem iz privatnog života uspela da nasmeje sve u studiju.

"Ja kažem Lavu, pošto on mene ništa ne sluša, ja sam njemu dok spava ubacivala: ''Mora IQ da joj bude veći od grudi, mora...'',otkrila je Isidora u emisiji "Magazin IN" i sve u studiju nasmejala do suza.

