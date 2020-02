PREKRŠILA VAŽNU STVAR ZBOG PETROVE MAJKE: Milica Todorović iznela INTIMU, a OVO joj smeta kod DEČKA kad ustanu!

Milica Todorović uživa u ljubavi sa glumcem Petrom Strugarom, a sada je otkrila detalje koji su mnogi želeli da znaju.

Milica je bila kod Petra u Crnoj Gori, a ispričala je kako je portekao susret sa "mama Ksenijom" i koje je važno pravilo prekršila zbog nje.

Kako se mami i tati sviđa novi zet?

- Novi zetko? Pa super im se sviđa za sad, videćemo kako će se nadalje pokazati.

foto: Instagram screenshot

Kako je tebe prihvatila ona druga strana?

- Jaoooo, pa ja moram da ih pozdravim. Divni su.

Šta ti je svekrva spremila sad kad si bila u Crnoj Gori?

- Uf... Znaš šta, ja sam taman krenula sa nekom dijeticom, pre Nove godine, da malo splasnem, da bi ušla u jedan kostim. Onda smo otišli za Crnu Goru. Čisto onako malo da odmorimo i posetimo njegove. I onda, kad je sve to žena lepo spremila... Ksenija, ja se izvinjavam. Mama Ksenija je sve to lepo spremila, ja nisam mogla da kažem: "Ja sam na dijeti", nego, to se jelo pošteno.

Šta je to što te je privuklo kod Petra?

- Pa to što je jako duhovit i što su nam se šifre poklopile. Mi smo onako dve specifične šifre i tu se energija poklopi i to se oseti odmah na početku. Sve ti govori, kada ja njega smirujem.

foto: Ana Paunković, Marina Lopičić

Da li te je zavoleo njegov pas?

- Beta. Beta je divan pas. U početku je bilo ko si ti? Ti mi nisi gazdarica. Nije me zarezivala dva posto, a sad već kad me vidi sa vrata skače na mene i odmah bi da se mazi.

Zašto ti nije simpatičan Miloš Biković?

- Prvenstveno moram da se izvinim dečku, pošto dečka ne poznajem. A znaš ono, prvi utisak koji ti neko ostavi. To što sam ga viđala na televiziji i u raznim intervjuima. Nekako mi deluje umišljeno nadobudno. Petre, izvini, to ti je kolega, ali ja sam uvek surovo iskrena. Nadam se da ćemo se Miloš Biković i ja upoznati i preko Petra, pošto su oni prijatelji, pa će mi razbiti te predrasude.

Koju pesmu Petar voli najviše da mu pevaš?

- Petar voli "Srce je moje violina", ali on ne zna kako se ta pesma zove. On kaže: "Ej, nema te, to da mi pevaš". A zadnjih dana peva moju pesmu.

Šta ti najviše smeta kod Petra ujutru kada ustaneš?

- Ne volim kada ne prospe pikslu. Pa mislim, za sad. Čekaj. Dva meseca smo zajedno, Čupa dodaje tri. Ni to nisam brojala.

foto: Printscreen/Ami G

