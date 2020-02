OLAKO ME NAZIVATE ISFRUSTRIRANOM: Snežana Dakić priznala šta je sve naučila do PEDESETE, pa ispozirala u KUPAĆEM! (FOTO)

Snežana Dakić posvetila je svoju objavu ženama koje je nisu razumele, pa su joj ispod fotografija ostavljale nepristojne komentare.

Ona je iznela svoje razmišljanje i progovorila o tome šta je s godinama shvatala.

"Ovaj post posvećujem mojim pratiteljkama koje me nisu razumele, pa ostavljaju začudjene i omalovažavajuće komentare. Moja razmišljanja su iz MOG ugla, iz mog iskustva i znanja. Ne moraju biti istina za svakoga. Ja sam žena iz velikog grada, koja je zavrsila visoke skole, puno postigla u svom poslu i u zivotu, puno čitala i učila. Puno doživela i proživela; Proputovala. Bavila se sportom... Možda su i Snezani sa 30 godina ove "istine" izgledale nerealne. Tada nije dobacila dalje. Jurila je karijeru. Rintala. Možda su Snežani sa 35, kad je pronašla "čoveka svog života bile nezamislive stvari koje će tek doživeti u narednih 15 godina, do pedesete. Ni sanjala nije šta će sve shvatiti o "prijateljima", za koje je verovala da su dobronamerni, o nestručnim poslodavcima, o muškarcima... Tadašnja Snežana je bila uverena da se samo vrednim radom, znanjem i stalnim usavršavanjem dolazi do cilja. Tada je tako i bilo. A vidite kakva su pravila na tržistu danas, kada Snežana ima 50?", napisala je Snežana i dodala:

"Želim da vam poručim da se život stalno menja, menjaju se ljudi, menjate se i vi i vaše potrebe, vaši pogledi na svoj život, prioriteti, menjaju se okolnosti, na koje ne možete da utičete, menjaju se pravila, menjaju se merila, menja se tržiste. U životu će vam se često situacija menjati. Ne živi se samo dok si mlad. Treba se puno puta pravilno prilagoditi i naći SMISAO od tridesete, kada mislite da ste zrele i jake, do pedesete. I ostati srećan i zadovoljan. A uvidi su bolni, jer nam pokazuju da ne može onako kako mi hoćemo, da ne može kako nama odgovara, da mora na teži način... Ja sam to prošla, ja to znam. Zato, drage dame me olako nazivate "frustriranom" i "iskompleksiranom", želim vam puno kapaciteta za PRIHVATANJE i PRILAGOĐAVANJE!"

Kurir.rs/K.Đ, Foto: ATA Images

Kurir