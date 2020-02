NEĆU VIŠE DA BUDEM SA SLABIĆIMA, NI DA ME NEKO TUČE I PONIŽAVA! Bekvalčeva je sama 2 godine, a sada OVO OČEKUJE! (VIDEO)

Nataša Bekvalac retko govori o ljubavnom životu otkako je imala brojne "krahove", a sada je otvorila dušu.

Pevačica je priznala da više ne planira da bude sa slabićima.

"Nisam došla do recepta, ali jesam do zaključka da ja više ne mogu da budem sa slabićima. Ne mogu više da se krijem iza toga da mi je bitno kakvo je biće. Ja moram biti u prirodnom položaju žene. To što sam uradila više od većine žena treba da bude prelepo za mog muškarca, a ne da me maltretira, ponižava, tuče i psihički izrabljuje, da ja počnem da sumnjam u svoju lepotu, pamet i sposobnost kao roditelja i pevačice i sve ostalo", rekla je ona u "Balkanskom ulicom" i dodala:

"Taj film više nećeš gledati. Nije naš problem što napredujemo, već što oni ne, ili što biramo rakve. Druga godina je kako me muškarci ne zanimaju. Nije se pojavio niko ko bi me zaintrigirao, da bude ostvaren čovek i da ja ne plaćam kafu."

