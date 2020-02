VISKOVIĆEVA SAMA POSLE 10 GODINA: Marina raskinula sa OPASNIM tipom, PRVI PUT progovorila o EMOTIVNOM SLOMU!

Marina Visković raskinula je desetogodišnju vezu sa Mirkom Vukovićem, pa je o tome otvoreno pričala prvi put.

Pevačica je priznala da je prošla kroz težak period, pa i ko joj je najviše pomogao.

"Prošla sam teški, emotivni period. Ja sam čak za jednu pesmu napisala tekst, ali sada nisam imala snage za to, čuvam je za kada budem spremna, mnogo je emotivna", rekla je Marina u "Premijeri" i dodala:

"Ta bol je velika kojim god poslom da se bavite, ali je najteže to što ne možete prirodno da reagujete u datoj situaciji. Kada pevam, ja sam možda pre toga plakala ili imala emotivni slom. Veoma su mi pomogli prijatelji, tu mi se sve iskristalisalo i sa te strane. Oni su isforsirali sve, da radim, da se krećem, ja mislim da je rad spas. Nisam devojka koja voli da sedi kući, to me ubija."

