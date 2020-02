PEVAČICA RASKINULA SA DEČKOM POSLE 9 GODINA! Ljupka zbog dečka na jakim lekovima?! NOĆIMA NE SPAVA, NE JEDE! OČAJ

Pevačica Ljupka Stević raskinula je devet godina dugu vezu sa biznismenom, navodno zbog toga što su se često svađali jer je ona insistirala da se venčaju i imaju decu.

Ona je nakon raskida napustila stana na Voždovcu gde su zajedno živeli.

- Rekla mu je da je krajnje vreme da se venčaju i da želi da imaju decu, a on je njoj odgovorio da ne želi da se ženi i da pravi decu - kaže pevačicina drugarica i dodaje da je Ljupka verovala da će njih dvoje ostati zajedno do kraja života, ali da je ona insistirala na braku, što on nije želeo da prihvati. Na kraju su se posvađali do te mere da joj je rekao da napusti stan.

Ona ga je poslušala, a kada je video šta je se događa pokušao je da smiri situaciju. Rekao joj je da ne mora da ide odmah, da može da nađe stan ukoliko to želi, ali ona navodno nije želela da se zadržava više u njegovom stanu i odmah je spakovala kofere.

- Čule smo se juče, u depresiji je i na jakim lekovima za smirenje. Noćim ne spava i ne jede, svi smo zabrinuti za nju - kaže pevačicina drugarica, a i Ljupka je ovo potvrdila.

- Tačno je da smo raskinuli dugu vezi, ali ne bih da pričam o deteljima, još je sveže, razumite me - rekla je Ljupka.

