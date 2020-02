MILE I MARTA U BRAKU SU 32 GODINE! Šuškalo se da je VARA, a ono što je rekao o PREVARI šokiraće vas! I ŽENA GA PODRŽAVA!

U više navrata se šuškalo da popularni folker Mile Kitić vara suprugu, a on je u jednom trenutu otvoreno govorio o toj temi.

Pevač je sa Martom Savić već duže od tri decenije, a na pitanje o prevari kaže:

- Ja volim žene, ali nikada ne bih na estradi bilo šta radio. Kada bih nešto uradio, ja bih to uradio negde gde sigurno niko neće videti, kao što to i rade biznismeni i mnogi drugi ljudi. Otputuju negde i pruže sebi zadovoljstvo za koje se nikad ne sazna - iskren je Mile Kitić, a na pitanje da li takav ventil može da održi brak dodaje: I Marta i ja podržavamo taj vid ventila, i to može da održava brak. To je bolje nego imati neke paralelne veze, to ne valja i to ne podržavam, a ovo ostalo... Mislim, ja volim da budem uvek malo tu oko ribica - poručio je on.

Folker je svojevremeno otkrio kako se zaljubio u Martu, kao i kako je izgledao sam početak njihovog zabavljanja.

- Mnogo mi je valjala u karijeri i podržavala me u svemu. Ona se meni prvo svidela, ne samo fizički. Odrasla je u Nemačkoj i bila je mirna, povučena, sve je išlo nekako lagano. Sada kao da je aždaja ušla u nju. Tada je išlo sve polako i lagano i svidela mi se. Zavoleo sam je, oženio se njome, dobio dete, a kruna našeg braka je Elena. Sada sam srećan čovek - rekao je on za "Glamur".

