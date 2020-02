MUŽA NE MOGU NIKAD DA ODBIJEM: Goca Tržan BEZ DLAKE otkriva kako Raša reaguje kada PREĐE GRANICU, ovo mora da prihvati

Goca Tržan je poznata po svom nepokolebljivom stavu, a i sama ne krije da je kroz život često išla glavom kroz zid. Kroz dugogodišnju karijeru jasno ističe da se drži svojh pravila i da nije spremna za kompromise, ali se sve promenilo kada se udala za Rašu Novakovića, koji uspeva da je razuveri i natera da se predomisli.

- Mužu stvarno nikad ne mogu da kažem ne - kroz osmeh kaže Goca koja je pet godina u bračnoj zajednici sa Rašom, i dodaje:

- Ne mogu da ga odbijem, zato što on meni nikada ne govori ne. Toliko je tolerantan prema meni, pa kad mi kaže da nešto mora, onda ja to bespogovorno prihvatim i kažem okej. On je dosta tolerantan prema meni i onda kad pređem granicu, moram da se zaustavim i kažem okej hoću.

foto: Damir Dervišagić

Zovu me Grdana

Pevačica takođe ističe da je u životu najviše stroga prema sebi, pa tek onda prema drugima. Zbog toga je dobila i nadimak.

- Koliko sam stroga prema sebi, toliko sam i prema drugima. Mene su klinci u takmičenju “Pinkove zvezdice” prozvali Grdanom, a to sam shvatila kao kompliment. Tako da sad dođem kao neka srpska Grdana - šalivo poručuje Goca.

Da se bez ustupka drži svojih stavova, govori i činjenica što u vaspitavanju dvanaestogodišnje ćerke Lene ne popušta ni onda kada uvidi da je možda pogrešila ili preterala u proceni i kazni.

foto: Dado Đilas

Bosledna sam

- Uvek sam dosledna, jer kad se popišmaniš, onda si stvorio pakao sebi od života. Moraš da budeš dosledan čak i kad grešiš, pa onda u nekom trenutku kažeš: “izvini, malo sam pogrešila, možda sam te previše kaznila, ali neka sam te kaznila”. Ne smemo posustati, jer kad kreneš u rikverc, onda si nagrabusio - poručuje Goca i objašnjava zašto je toliko principijelna u vaspitavanju ćerke:

- Generalno svi želimo deci najbolje i iz te želje pravimo jezive greške. Ne želim da neka moja glupa greška - zato što sam želela da idem lakšim putem ili da me moje dete voli, da zbog toga ona sutra bude loš čovek, nesrećnica neka, da nema osećaj kad je dosta, ili da ne zna za autoritet. I mene su roditelji tako vaspitavali - strogo i principijelno.

Ponosna sam na svoju tvrdoglavost

Pevačica objašnjava da je kroz život često udarala glavom o zid, ali da se ne kaje, jer su joj tvrdoglavi stavovi doneli više lepih nego loših stvari u životu.

- Ceo život sam takva. Svi moji uspesi nastali su tako što sam išla glavom kroz zid, ne umem drugačije. Ja samo umem da lupam, pa tako izlupana nešto sam i naučila - objašnjava Goca i priznaje da se nije mnogo promenila ni s godinama:

- I dalje lupam glavom kroz zid i dalje sam tvrdoglava kao mazga. Ali sam ponosna na to jer mi je ta tvrdoglavost pružila mnogo u životu.

foto: Nemanja Nikolić

