POBEDIO NA FARMI PA NESTAO! Memo OTKRIO s kim se KEBA potukao zbog SEVE i zašto emisiju sa Vranješom nikada nije PUSTIO

Sarajevski slikar i voditelj, Sulejman Memo Haljevac (37), pobeda "Farmi" otrkio je koliko mu je danas teško da radi sa pevačima i priznao koji mu je sagovornik bio najteži za saradnju.

"Ja sam sasvim slučajno ušao na "Farmu" i na kraju pobedio. Znaš kako se kaže, bila slaba kvota na mene, bio sam autsajder i na kraju sam pobedio! Pobeda mi je mnogo toga donela, pre svega puno para u svim poljima, popularnost i, eto, na kraju sam ušao u politiku", rekao je Memo, koji se nadovezao o prilikama u Bosni.

"Bosna je nekako postala mesto veliko provoda, a gde je puno alkohola i droge tu je i belaj. Tamo gde su ljudi pijani bude svega", rekao je Haljevac.

Pored slikarstva koje mu je ogromna ljubav, Memo je poslednjih godina uplovio i u novinarske vode. Pokrenuo je emisiju u kojoj je ugostio dosta popularnih ličnosti sa teritorije čitavog Balkana.

Memo nam je otkrio koliko je zapravo težak posao voditelja i koji sagovornik mu je bio "najteži".

"Keba me je onako baš iznenadio. Imali smo dogovor, a njemu je tada valjda tu bila snajka, pa je bio ufuran pred snajkom i nije hteo da uđe u auto sa osobom sa kojom je bio dogovor. On je odbijao da sedne sa tim čovekom u auto, taj čovek se uvredio valjda zbog toga, oni su se tu pogurali i možda razmenili neke udarce, a ja u potpunom ludilu umesto da snimim kao pravi novinar, ja sam ih samo rastavljao", ekskluzivno je otkrio Memo.

"Teško mi je bilo sa Ognjenom Vranješom. To je bilo najteže snimanje. On se meni javio, a nisam ni očekivao jer ga nisam ni znao. On se javio da kaže sve, eto, što je hteo da kaže, ali je posle stalno zvao pa zahtevao i pričao "seci ovo, seci ono". Eto ta emisija, dok smo je montirali, me je jako umorila. Ali, ostavio sam za crne dane nekih 7 minuta koje nisam pustio", otkrio nam je Haljevac.

