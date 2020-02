ŠTA JE SA DANAŠNJOM OMLADINOM? Ljupka Stević zatečena, ne može da veruje šta rade DEVOJKE!

Ljupka Stević stoji čvrsto nogama na zemlji, pa je priznala da joj cena garderobe nije od velikog značaja.

Pevačica je začuđena time što sve više mladih na društvenim mrežama pokazuje skupocene stvari.

"Nije mi bitno zaista kada su te neke skupe, firmirane stvari u pitanju. Ja mislim da lepoj ženi, koja ume da iznese neku stvar, zaista nije potrebna neka marka. Ono čega se ja užasavam to je kada mnogo devojaka forsira, naročito na Instagramu. To mora da bude "Luj Viton" patika. Da li je to neka patika od sto evra, to nije bitno, bitno je da ide onaj heštag i da se taguje, da li je to torba ili ona pederuša. Ja ne znam šta je sa današnjom omladinom", zapitala se Ljupka Stević.

