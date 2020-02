BILE SU ĐAVOLICE, A ONDA ZARATILE: Tamara i Teodora više ne pričaju jedna o drugoj, ali je ONA PREKRŠILA PRAVILO!

Tamara Milutinović i Teodora Džehverović bile su "Đavolice", a onda su započele odvojene karijere.

Mnogi su spekulisali da su njih dve u svađi, ali je Milutinovićeva je spustila loptu, te je na pitanje o tome što ju je Džehverovićeva navodno iskopirala u novom spotu, odgovorila:

foto: Sonja Spasić

"Strava su mi sve njene pesme. Rado ih slušam dok sam u kolima. Što se nje tiče nemam šta da dodam. U novom spotu liči na mene", izjavila je pevačica za "Svet".

"Ne bih se složila sa komentarima da me je iskopirala, ali da liči, stvarno liči. Imamo sličnu boju kose, istu frizuru, ona je lepa devojka. Nismo se odavno ni videle ni čule, ne znam ništa o njoj niti me interesuje to. Ne bih komentarisala dalje", kazala je Tamara.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Svet, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir