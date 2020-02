LEPA BRENA STIPSA! NIJE HTELA DA PLATI LETOVANJE: Dobila za Grand 7.650.000 €, a častila Filipa i Priju sa 1.800!

Lepa Brena pozvala je Filipa, Aleksandru i njenu majku Borku Mihajlović na odmor u Dubai i Maldive, rekavši da hoće da ih počasti nakon što je dobila 7.650.000 evra od prodaje „Granda“, ali u to nije uračunala hotelski smeštaj od 5.000 evra po osobi, već samo avionske karte, koje su je koštale oko 600 evra, saznaje Kurir.

Odnosi u porodici Živojinović ozbiljno su narušeni i po svoj prilici ovo je bio poslednji odmor koji su proveli zajedno na egzotičnim destinacijama. Naš izvor upućen u detalje tog sukoba ispričao nam je kako je nastao konflikt.

Lakonski odgovor

- Brena je još početkom decembra pozvala Filipa i Aleksandru da s njom, Bobom i Viktorom idu na odmor početkom 2020. i još je insistirala da s njima pođe i Borka, Aleksandrina majka. Računali su na to da, čim ih je pozvala, ona planira i da plati letovanje, što je bilo i logično, s obzirom na to da je krajem godine prodala preostalih 25 odsto „Granda“ za 7.650.000 evra. Međutim, dan pred polazak na put došla je kod njih i rekla im: „Treba da ponesete po 5.000 evra vas troje da se se plate hoteli“. Filip i Aleksandra su bili šokirani! Rekli su joj kako su shvatili da će ona platiti troškove, pogotovo jer ih je pozvala na odmor koji oni u ovom periodu ne bi ni planirali, na šta je Brena odgovorila: „Pa ja sam platila avionske karte za vas troje 1.800 evra“ - kaže naš sagovornik.

- Sve je već bilo dogovoreno i nije bilo šanse da odustanu od putovanja, pa su rešili da joj daju novac za smeštaj. Međutim, Filip i Aleksandra su se jako naljutili na Brenu, pa s njom skoro da nisu ni pričali tokom boravka u Dubaiju i na Maldivima. - Čim su stigli tamo, Filip je dao Breni kovertu s novcem. Posle toga jedva da su se viđali, jer su baš bili povređeni njenim gestom. Kao što ste mogli da primetite, nisu hteli čak ni da se slikaju porodično, što oni obično rade svaki put kad su na odmoru. Borka je uglavnom bila s Filipom i Aleksandrom, dok su Brena i Boba bili posebno. Po dolasku u Beograd nisu se nijednom videli jer njih dvoje izbegavaju susret s maćehom. Ovo je ozbiljno poremetilo njihove porodične odnose i mislim da će se to još više produbiti - zaključio je naš izvor.

Oparila se

Zanimljiva je činjenica da je pevačica krajem 2019. inkasirala toliko novca od prodaje „Granda“ da bi za nju trošak za letovanje u Dubaiju i na Maldivima bio neprimetan. Ovako je, s avionskim kartama koje je platila 1.800 evra, potrošila tek 0.0002 odsto zarade od prodaje.

Niko iz porodice Živojinović juče nije odgovarao na naše pozive.

Ne može protiv Brene

BOBA TUŽAN ZBOG SVAĐE, ALI MORA DA ĆUTI

foto: Damir Dervišagić

Filipov otac Slobodan Boba Živojinović veoma je tužan i razočaran zbog postupka svoje supruge, koji je i doveo do sukoba u porodici, ali je nemoćan. Brena ga ništa nije pitala, novac je kod nje i ona raspolaže njime. - Boba se o finansijama ništa ne pita. On nije ni znao da je Brena tražila pare od Filipa i Aleksandre, saznao je tek na odmoru za to. Ništa nije mogao da promeni. On je baš tužan zbog toga, ali je potpuno nemoćan - rekao je naš izvor.