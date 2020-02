ALEKSANDRA RADOVIĆ SE OVAKO MENJALA KROZ KARIJERU: Sačuvala GRUDI, menjala zube i kosu! Nekad je furala i NAOČARE! FOTO

Aleksandra Radović od početka karijere, pa sve do danas drži do odmerenog stila. Ipak, bez obzira na to, kada se uporede njene fotografije od pre dve decenije, pevačicu sasvim sigurno ne biste prepoznali.

foto: Screenshot, Dragana Udovičić, Vladimir Šporčić

Osim što je nosila naočare za vid, Aleksandra je u jednom trenutku uradila nove zube, koji su joj evidentno dali blistav osmeh i donekle promenili izgled. Vremenom je pevačica u nekoliko navrata potpuno menjala frizuru. Mnogi su je najpre zapamtili kao zgodnu plavušu s relativno kratkom kosom, a kasnije je taj imidž preobratila u brinetu s dugom bujnom kosom.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Dragan Kadić

Njena transformacija neznatno je vidljiva i u kilaži koju je Radovićeva imala. Čini se da sada održava vitku liniju bolje nego kad je počela s pevanjem, pa joj i lice izgleda uže.

foto: Dado Đilas, ATA images

Iako se verovatno nije podvrgavala plastičnim operacijama, Aleksandra i dalje ima zategnuto lice, pa mnogi komentarišu da danas izgleda mnogo bolje nego kada je bila mlađa.

foto: Kurir

