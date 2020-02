VIKI MILJKOVIĆ NIJE ZNALA KAKO DA SE OPRAVDA! Isplivao šok snimak: Svi su je prozivali zbog HEKLANOG BIKINIJA?! (VIDEO)

Društvene mreže zapalio je kratak video gostovanja Viki Miljković u jednoj emisiji, gde je voditeljka pronašla stari snimak pevačicinog nastupa na kom je bila obučena prilično neobično, pa onda i rešila da prokomentariše taj stajling zajedno sa njom. Ona se, naime, toliko zbunila da je čitav taj segment prošao u smehu.

Viki se svojski trudila da opravda i sebe i stilistu, ali kako joj i nije baš polazilo za rukom u jednom trenutku se i sama nasmejala.

"Ti si često menjala svoj stil odevanja, a sa svakim CD-om došla je i nova Viki Miljković. Ti ovde imaš majcu i preko majce imaš bikini... U stvari neki kao... kupaći..." pričala je Sanja Marinković, a onda je i Viki odreagovala.

foto: Printscreen Magazin In

"To je heklani bikini... To je modni detalj i to dođe preko majce. To je neka ideja mog stiliste i ja uvek volim da ispoštujem to što on osmisli, iako mnogi modni kritičari vole da komentarišu nas sa estrade", počela je ona u "Magazin Inu", pa dodala: "Ja mislim da sam se tako sama obukla, mislila bih da sam pogrešila ali pošto je on to meni tako rekao ja mislim i da postoje modni kritičari koji sede kod kuće i nemaju šta da rade pa komentarišu nas", zbunila se pevačica.

U studiju je tada nastao pravi haos - prisutni su se čak i šalili na ovu temu kako je Viki obukla "heklani kupaći preko odeće kako bi mogla 'prsa u prsa' sa svakim".

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir