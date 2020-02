RAZVELA SE, STAVILA BOTOKS, PA SE VRATILA NA SCENU POSLE 5 GODINA: Slavica iskreno o ćerki, estradi, izgledu i BIVŠEM!

Slavica Ćukteraš posle pet godina se vratila na estradu, a priznala je da se razvela i da se borila sa anksioznošću. Pevačica je sada odgovorila na pitanja koja zanimaju mnoge.

Ona se razvela od golmana Vladimira Avramova, a kako kaže, nema novog dečka.

- Nemam udvarače! Ne krećem se, ne izlazim.. Ai da imam udvarače, džabe bi bilo, jer nisam spremna za nešto novo. Ne znam šta bi taj čovek morao da uradi da bi me oborio s nogu i privukao mi pažnju.

foto: Instagram

Kad bi ipak prelomila da nekog pustiš u život, kakav bi trebalo da bude?

- Dobar prema mojoj ćerki! Gledaću kako se ophodi prema njoj. Ali iz ove perspektive, ne znam šta bi trebalo da se desi da ćerku upoznam sa bilo kim. Posle razvoda ženi treba vremena da bi se ponovo osetila slobodnom i dala nekom novom šansu. Kada si mama, ne možeš da ideš iz veze u vezu.

Kažu da je razvod mala smrt.

- To teško pada ljudima koji su nesigurni u svoje odluke, pa to dožive kao najveći poraz. Iskreno, razvod nisam doživela kao poraz. Sigurna sam u sebe i glupo bi bilo da sam donela tu odluku, a da sada sedim kod kuće i vrtim film po glavi da li je trebalo to da učinim.

Sama kažeš da vas je karijera razdvojila.

- Kakav je život bez posla?! Ko može da bude srećan, a da ništa ne radi? Shvatili smo da nema potrebe da se ni on, a ni ja odričemo karijera, jer tada ne bismo bili ispunjeni, a samim tim ni srećni. Kada je žena nesrećna, ne može da bude ni dobra majka, supruga, prijateljica...

foto: Printscreen/Instagram

Kome je pripalo starateljstvo?

- Meni. Kada dve normalne osobe razgovaraju, nista se ne dovodi u pitanje. Sve se završilo za minut i po. Mi čak nismo ni išli u sud, nego smo sve rešili preko advokata.

Da li bi ćerku gurala na estradu kad poraste?

- Ona će odabrati čime će da se baviti, a ja ću je podržati u svemu. Ona ne bi prošla isti put, jer ima mene. Takav gard imam da me se i ludaci plaše.

Kako si tako zgodna kada voliš da jedeš?

- To je do mog metabolizma, genetike. Na porodaj sam otišla sa 80 kilograma, jer sam se u trudnoći ugojila 30. Jela sam ko mećava. Umela sam da ustanem iz kreveta u dva ujutru I da jedem. Nisam sladokusac, ali volim burek, ćevape... Pošto u Italiji nema bureka, naučila sam da ga pravim. Srećom, brzo sam vratila kilažu koju sam imala pre trudnoće.

foto: Printscreen/Instagram

Kad si odlučila da se vratiš na javnu scenu?

- Kada je Viktorija stala na noge, kada sam videla da joj nisam toliko potrebna i kad sam prestala da je dojim. Krenula je u vrtić sa nepune dve godine, a ja sam tada polako počela da se vraćam pevanju. Znala sam od samog starta da to neće biti lako, ali nisam sumnjala ni u publiku, ni u sebe.

Jesi li u kontaktu sa bivšom najboljom prijateljicom Tanjom Savić?

- Nikada nismo bile najbolje prijateljice. „Zvezda Granda" i turneja bile smo prinudene da dve godine budemo stalno zajedno. Kada je svako krenuo pojedinačno da nastupa, razišle smo se. Energije nam se nisu poklapale.

Da li si pred povratak na scenu radila nešto na sebi?

- Samo botoks i hijaluron. Kada se porodiš, pa smršaš, lice se opusti. Naravno, sve radim u granicama normale.

A da li bi stavljala silikone u grudi ili usne?

- Plašim se toga, ai nije mi potrebno. Nije me strah bola, već rezultata. Uživam u svom telu.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: ATA Images

Kurir