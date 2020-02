NIŠTA RUŽNO NISAM REKAO! ONA JE MOJE DETE: Đole Đogani stavio tačku na ono o čemu svi pričaju! Istina o odnosu sa LUNOM!

Mnogo je natpisa o njihovom navodnom ratu, kao i njegovim prozivkama na račun Lune Đogani, a sada je Đole stao na put glasinama.

"Kada je bila u prvoj "Zadruzi", onda su me pitali šta ja mislim o tome... Rekao sam da mi se ne dopada što se tako ponaša, u smislu što viče, dere se, histeriše preterano, jer je drugačije vaspitana... Ipak je to naše dete. Kad sam to rekao, svi su mislili da sam je napao, oni klinci je brane... Pa, nisam ja ništa ružno rekao, to je moje dete! Mi smo u dobrim odnosima, mi se viđamo, sve je u redu", pojasnio je Đogani u "Novom Jutru".

