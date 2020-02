MENE NIJE NI SPOMENULA! Jašar ljut na Slađu Alegro: Novi ESTRADNI RAT na pomolu?

Jašar Ahmedovski navodno se naljutio na Slađu Alegro jer je uzela njegov mega hit ''Isplači se biće ti lakše'', a njegovo ime nigde nije navela na projektu ''Soba za plakanje''. Pevač je ovu pesmu, inače, izdao pre dvadeset i pet godina, ali je ona u poslednje vreme doživela pravi procvat kada su kafane i klubovi u pitanju.

Mnogi misle da ju je i sama Slađa "pogurala" snimivši obradu, ali Jašar baš i ne misli tako.

"Kada sam je ja izdao sada već davne 1996. godine ta pesma je bila hit. Ovi koji su je presnimavali, možda su je približili nekoj mlađoj publici koja je nije čula do sada. Oni su je prihvatili. Pesma nosi snažnu poruku. To što je presnimavaju, meni ne smeta. Ipak, original je original. Jedna pevačica je presnimila moju pesmi, i nazvala je po tom projektu koji je napravila ''Isplači se, biće ti lakše'' nije pomenula moje ime, ni da sam ja formirao tu pesmu. U pitanju je Slađa Alegro. Zameram joj što je sve pevače navela, a mene ne. To mi je baš krivo", rekao je pevač.

