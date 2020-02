SVI PRIMETILI DA SE NIGDE NE POJAVLJUJE: Nikolina Pišek otvoreno o PRIVATNOSTI, a evo zbog čega preti mužu RAZVODOM!

Voditeljka se u poslednje vreme ne pojavljuje često u javnosti, a kako kaže sa televizije se povukla jer trenutno ne postoji odgovarajući format koji bi vodila.

Ona kaže da nije za vođenje srpskih rijalitija, a kako je otkrila, trenutno je fokusirana na pokretanje sopstvenog modnog brenda.

foto: Damir Dervišagić

Nikolina se osvrnula i na brak sa istoričarem umetnosti Vidojem Ristovićem, za kog se udala 2013. godine i sa kojim ima ćerku Unu Sofiju. Na pitanje šta je recept za srećan brak, Nikolina je odgovorila:

"Odgovor na to pitanje ću moći da vam dam za 20 godina ako budem tada imala kompetenciju za to (smeh). Verovatno je to tolerancija. Ljudi se menjaju, pokušavam da verujem da se ja menjam na bolje, poenta je da se nadograđujete u istom smeru. Strast i ružičaste naočare kojima gledate partnera počnu da blede nakon nekog vremena, počnete da uviđate njegove mane, stvar je u tome koliko ste spremni da prihvatite taj realan život i naučite da živite s tim manama. Svega ima u braku: Red svađa i pomirenja, ali onda sve bude okej."

foto: Dragan Kadić

"Poenta je da razgovarate i uspostavite komunikaciju, jer ako gurate stvari pod tepih, onda se nagomila previše stvari koje se ne mogu popraviti. Nekad Vidoju znam da pretim razvodom, ali brzo se pomirimo", dodala je voditeljka.

Kako je istakla Nikolina, ona i Vidoje pokušavaju da se dogovore koje će biti stalno mesto njihovog boravka, budući da žive na relaciji Beograd-Zagreb.

"Život u dva grada je benefit, koliko god zna biti haotično. To je luksuz koji sad mogu sebi da priuštim jer mi mlađe dete još ne ide u školu, no kad krene, moraću da se fokusiram na život negde, suprug i ja baš vodimo rasprave gde će to biti. Beograd je grad koji dosta nudi, specifičan je, uzbudljiv, sviđa se mladim ljudima, teško ga je ne zavoleti na prvu", istakla je Nikolina.

Nikolina je navela da ne planira da ima više dece, a njena starija ćerka Hana, koja ima 22 godine, trenutno studira medicinu u Edinburgu.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/K.Đ/24sata.hr, Foto: ATA Images

Kurir