ULTRA ALL INCLUSIVE HOTELI ZA NEZABORAVAN ODMOR U TURSKOJ

Čuvena ultra all inclusive ponuda, odličan provod, dobra hrana, gostoprimstvo, čisto more i prelepe plaže ono su što Tursku čine vrlo popularnom destinacijom. Stoga je „Travelland“ pripremio veoma veliki i kvalitetan izbor hotela baš tamo!

foto: Promo

Diamond Hill Resort 5* je savršen izbor za letovanje u Alanji. Svojim gostima nudi restorane, barove, veliki bazen sa delom za decu i 3 tobogana, teretamu, spa centar, mini klub i razne oblike animacije za decu i odrasle. Privatna plaža hotela je na svega 100m udaljenosti. Usluga je ultra all inclisive, a dvoje dece do 13 godina mogu boraviti u hotelu potpuno besplatno! Takođe, 3 odrasle osobe i dete do 13 godina se mogu smestiti u standard sobu, a tu je i 5% popust za uplate u celosti.

U oblasti Sorgun, na 2km od grada Side smešten je Arcanus Side Resort 5*, na sopstvenoj peščanoj plaži. Hotel je nov i opemljen raznovrsnim sadržajima za maksimalno opuštanje i zabavu, kao što su: bazeni za odrasle i decu, tobogani, fitnes centar, tursko kupatilo, tereni za sportove, takmičenja i zabavni programu u toku dana, kao i večernji šou programi i živa muzika. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je popust do 25%! Dete do 14 godina u standard sobi može boraviti besplatno.

Ukoliko se odlučite za regiju Belek, Limak Arcadia Golf & Sport Resort 5* vas sigurno neće razočarati. U specijalitetima kineske, italijanske ili turske kuhinje možete uživati u nekom od restorana, a u nekom od brojnih barova se možete opuštati uz piće. Tu su još i: bioskop na otvorenom, aqua park, spa centar, diskoteka... Usluga je ultra all inclusive, aktuelan popust je do 20%, a dvoje dece, do 15 i 7 godina u standard sobi borave besplatno!

foto: Promo

Aska Lara Resort & Spa 5* je novi hotel u regiji Lara. U ponudi hotela je glavni restoran na bazi otvorenog bufea, kao i A'la Carte restorani, barovi, diskoteka, aqua park sa čak 9 tobogana i još mnogo toga. Za decu od 3 do 12 godina tu je mini klub, a za decu od 12 do 16 Texax Town. Sobe su savremeno opremljene i udobne. Hotelska usluga je ultra all inclusive, aktuelan je popust do 20%, a dete do 12 godina u standard sobi može boraviti besplatno!

Dosinia Luxury Resort Hotel 5* je otvoren 2017. godine i nalazi se u regiji Beldibi. Pogodan je za porodice sa decom i raspolaže brojnim sadržajima namenjenim najmlađim posetiocima, kao što su mini klub, mini disko, dečji bazen i animacije. Bilo da želite aktivan ili opuštajući odmor, ovaj hotel vam može pružiti razne mogućnosti za uživanje. Hotelska usluga je ultra all inclusive, aktuelan je popust do 30%, a dete do 12 godina u standard sobi može boraviti besplatno!

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

foto: Promo

Foto: Promo

Kurir