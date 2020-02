ĆERKA JELENE MAĆIĆ KRENULA NJENIM STOPAMA! A tek da vidite kako izgleda! NEĆETE MOĆI DA ODVOJITE POGLED OD NJE (FOTO)

Ćerka Jelene Maćić krenula je stopama svoje majke i izgleda prelepo.

Šminkerka i aktulena voditeljka "Parova" Jelena Maćić ponosna je majka ćerke Jovane Marjanović, koju je dobila u braku sa fotografom Nenadom Marjanovićem.

Jelena svoju ćerku ne eksponira u javnosti, pa mnogi ne znaju da je veoma lepa i talentovana.

Jovana (23) je krenula stopama svoje majke, te se bavi šminkanjem, ali i dizajniranjem nakita.

Maćićeva retko priča o njoj u javnosti, ali je jednom prilikom otkrila da su vrlo slične.

"Jovana je poprilično slična meni. Kada je reč o momcima, voli egzotiku. Nemam pravo da je kritikujem, jer poznaje svakog mog frajera. A ja sam uglavnom bila sa onima koji su u nekom segmentu svoje ličnosti ekstremni", rekla je Jelena pre par godina u jednom intervjuu.

Jelena je priznala i to da ju je ćerka prevazišla i da je ponosna na tu činjenicu.

"Najopuštenije komuniciram pred Jovanom zato što sam svesna da je ona mnogo lepša i inteligentnija od mene. Ako sam zbog nečeg srećna u životu, to je zbog činjenice da me je dete prevazišlo i to odavno", ispričala je Jelena 2014. godine.ž

Interesantno je da Jelena Maćić osim sa ćekom Jovanom ima vrlo otvoren odnos i sa bivšim mužem Nenadom kojem, kako je priznala svojevremeno, priča o ljubavnim problemima sa partnerima.

