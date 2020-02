NIKOLIJA OTKRILA SVE DETALJE! Evo šta se Relji Popoviću dešava umesto da ga žena dočeka kod kuće i sa večerom NA STOLU!

Nikolija Jovanović i Relja Popović nisu stali pred matičara ni pošto im se rodila ćerka Rea, a kako pevačica objašnjava, to im zaista nije od presudnog značaja. Kako je istakla, njih dvoje su se vremenom dobro upoznali i uvek se ulagalo u njihov odnos, te sve čemu se ona nada jeste da - zajedno idu samo na bolje.

"Ne znam kako bi funkcionisala naša veza da ja radim od devet do pet, ili do osam, kako obično biva, ili da on nije tu vikendima. Ima tu, naravno, i poteškoća, kao kada se nedeljom vratimo umorni sa puta. Umesto da ga dočeka neka žena da ga raspakuje i spremi mu večeru, tu smo oboje nervozni, sa koferima i u fazonu smo - dalje od mene", ispričala je Nikolija.

"Mnogo ljubavi i rada je uloženo u naš odnos. Nekako smo se upoznali vremenom, tako da smo prevazišli raznorazne prepreke i predrasude. Sad je dosta lakše, i nadam se da će sa godinama biti sve lakše. Ja uvek pravim najviše kompromisa u svakom odnosu. U horoskopu sam Vaga, pa mi je to u prirodi", zaključila je pevačica.

