SINANOVA KUĆA POSTAJE MUZEJ: Sabina Sakić odaje počast pokojnom mužu

Sabina Sakić, udovica Sinana Sakića, uskoro će u porodičnoj kući u Loznici napraviti muzej u čast pokojnog supruga, koji je tamo provodio najviše vremena dok je bio živ.

Osim toga, zajedno sa komšijama predala je inicijativu da ulica u kojoj su živeli dobije ime po legendarnom pevaču, a u planu je i izrada skulputure sa Sinanovim likom, koja će biti postavljena na mestu gde je sahranjen.

Obećanje

U razgovoru za Kurir, Sabina priča o detaljima i idejama koje je sama osmislila, mada je za neke od njih znao i Sinan dok je bio živ.

- Posle koncerta na Tašmajdanu, otišli smo u Tuzlu, gde smo saznali za Sinanovu dijagnozu. Onda smo se vratili u Loznicu i jednog dana, dok smo pili kafu na terasi, poveli smo razgovor oko toga kome treba da pripadne kuća u Loznici. On je rekao da treba da ostane Alenu, a ja sam rekla: „Znaš šta, Sinane, ja bih kuću ipak pretvorila u muzej.“ Bio je začuđen kad je to čuo, pitao me je: „Pa kako misliš to da izvedeš, je l’ to moguće?“ Ja sam mu to obećala, planirala sam da to uradim i da je on ostao živ. Evo, sad ću ispuniti to. Već sam pripremila dokumente. Osnovaću i fondaciju koja će se zvati „Život da stane ne sme“ s ciljem da pomognemo bolesnima, najviše deci - priča Sakićeva i objašnjava nam kako će ubuduće izgledati prostor u kojem je živela sa Sinanom u Loznici.

- Taj muzej će zapravo biti jedan manji kulturni centar, gde će mlade zvezde moći da dođu određenim danima i uz klavir sviraju i pevaju Sinanove pesme. Sinan je imao dva klavira, jedan je ovde u Beogradu i preneću ga u Loznicu, a drugi, zlatni, ja sam mu kupila za rođendan. Biće tu i večeri poezije, izložbe, naravno, biće izložene i Sinanovi albumi, kasete, nagrade. Prostor ima dovoljno kvadruture i mislim da bi bio idealan za to što sam ja zamislila - smatra ona.

Ulica u Loznici

Sabina će uskoro dobiti odgovor od gradskih vlasti da li je usvojena inicijativa da Sinan dobije ulicu u Loznici, dok će se za spomenik pokojnom suprugu sama pobrinuti.

- Predali smo potpise, ljudi iz ulice u kojoj je naša kuća rado su se odazvali. Naša ulica se sada zove Mačkov kamen, ali je niko ne oslovljava tako. Kad uđete u taksi, samo kažete: „Vozite me u Sinanovu ulicu“ i svi znaju gde je to. Sad čekamo da lokalna uprava donese odluku o tome, nadam se da će to biti uskoro. Uglavnom, na proleće ćemo početi s radovima oko muzeja. Što se tiče spomenika, nisam odustala, nego nisam stigla da to realizujem. Želim da spomenik bude urađen po nacrtu, kao skulptura. Već sam pričala s nekim ljudima o tome, biće i to vrlo brzo. Ako skulpturu ne budemo mogli da postavimo na groblju gde je Sinan sahranjen, onda ćemo je postaviti u dvorištu ispred budućeg muzeja - zaključila je Sabina.

LEGENDA ŠABAN U ŠAPCU DOBIJA MUZEJ Ilda Šaulić planira da, slično kao i Sabina Sakić, od porodične kuće u Šapcu napravi muzej u čast pokojnog oca Šabana Šaulića. Tu bi bile izložene njegove stvari, albumi, nagrade, priznanja... Osim toga, i on će, kao i Sinan, možda dobiti ulicu u rodnom gradu, a tu inicijativu potpisalo je 2.500 ljudi. - Ono što je interesantno, oko devedeset odsto ovih potpisa su od ljudi iz grada, a tek nakon toga ćemo skupljati potpise u mahali. Nameravamo narednih dana da postavimo i štandove u gradu s njegovom slikom, jer verujemo da ljudi žele ovim gestom da se oduže našem Šabanu, što je on i zaslužio - rekle su Šabanove komšije prošle godine. foto: Damir Dervišagić

