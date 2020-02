DUŠICA NIKAD ISKRENIJE O PORODICI, DECI, ĐEKSONU! Da bi postigla sve što želi ON joj najviše POMAŽE!

Dušica Jakovljević i pored brojnih poslovnih obaveza i te kako uspeva da pronađe malo vremena za sebe. Kako kaže, porodica joj u tome najviše pomaže, kao i bivši suprug.

"Ja nađem vremena za sve. Znaš kako nađem vremena? Tako što mi pomažu mama i tata. Tako što oni ulete kad god treba, tata uvek uleti kad treba da preveze ili doveze decu, naravno bivši suprug... tako da nema problema. Najviše tih obaveza jeste na meni, ali sve se može kad čovek nije lenj", rekla je u "Premijeri" Dušica, koja se zatim prisetila spornog komentara jednog fana, kom je u svom stilu otkrila ime i nije se pokajala.

"To je stvarno bila jedna ekstremna situacija. Ja, generalno, nemam problem sa ljudima. Mada sam svesna toga da vodim na taj način emisiju - da nikoga ne ostavljam ravnodušnim. Ja sam vrlo spremna na to i da dobijem loš komentar... Šta više, prihvatam kritike! Ljudi me poštuju, a to je baš bilo ekstremno. Ja sam želela to da podelim sa ljudima jer smatram da ako neko može da meni napiše tako nešto, dsa ja apsolutno imam pravo da obelodanim ime i prezime", izjavila je Dušica.

Kako se bliži Dan zaljubljenih, Dušica priznaje da se uredno sprema na vreme, a to po svemu sudeći nema nikakve veze sa šuškanjima da je sa Đeksonom.

"Ja sam naručila već poklone za Dan zaljubljenih, za svoju decu, kao što to činim svako godine. A zaljubljena sam uvek... Volim Dan zaljubljenih, lepi su mi svi dani koji slave nešto pozitivno i vedro. Ako si zaljubljen svaki dan je Dan zaljubljenih", lukavo je izbegla sve navode ona.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs/Foto: Printscreen Premijera

Kurir