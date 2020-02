SKANDALOZNE OPTUŽBE! 20 godina ćutala sad mrtvog Tomu nazvala SEKSUALNIM MANIJAKOM! Gordana svedočenjem ŠOKIRALA region

Učiteljica modernog plesa Gordana Dean objavila je na svom Fejsbuku skandaloznu objavu koja je oskrnavila sećanje na pokojnog pevača Tomu Zdravkovića.

Naime, kako je napisala, ona tvrdi da je pokojni Toma Zdravković bio seksualni manijak, te da je, dok su išli putem za Novi Sad zlostavljao njenu prijateljicu.

"Toma Zdravković. Ima 20 godina, učestvovala sam sa koreografijom na "Subotičkom kulturnom letu", a na "Kulturnom letu" je bio i Toma Zdravković. Završilo se oko ponoći i organizatori su rekli da Toma neće da vozi do Novog Sada. Bilo je nas tri devojke, drugarica i ja pozadi i jedna napred. Ubrzo se čulo: "Nemojte, Tomo, šta radite, ne želim"... škripa kočnica... "Mrš, napolje", reče i ona je ispala na sred autoputa u 12 sati uveče po mrklom mraku. Plakala sam, molila sam da se vrati po nju, i valjda je pomislio da može da odgovara za to što je napravio. Do kraja putovanja smo nas tri sedele pozadi. Do danas reči nismo progovorile o tome!", napisala je Gordana.

