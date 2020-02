DŽENAN LONČAREVIĆ PRIZNAO ŠTA GA JE LOMILO: Skoro nikad ne iznosi PRIVATNOST, a ovo mu je NAJTEŽI trenutak u ŽIVOTU!

Dženan Lončarević, koji je već 12 godina na domaćoj muzičkoj sceni pričao je o svojim počecima, i smatra da je u vreme kada je on počinjao karijeru bilo mnogo lakše nego danas.

"Mnogo je lakše bilo nego sada svim ovim ljudima koji pokušavaju da budu u centru pažnje. Ja sam išao normalnim stepenicama, nisam preskakao nijednu, čak sam išao i unazad", rekao je Dženan i dodao:

"Da se razumemo, ja nikoga ne vređam ovim što mislim. To je lično moje mišljenje. Nemam ništa protiv svega ovoga što se dešava, izuzev toga da se daje mnogo na značaju svemu onome što je nedolično, neprimereno. Daje se na značaju tekstovima koji apsolutno nisu za nove generacije koje dolaze, a ni za nas koji živimo muziku. Tu ne postoji ni slovo od muzike. Ja to jasno i glasno pričam, drugi ne pričaju da im ne bi zamerili. Daje se na značaju onima koji se danas nazivaju medijskim ličnostima, a po strani se stavlja ona fina, učtiva muzika koja je napisana. Mi koji smo muzički pismeni smo u manjini, mi koji možemo da pročitamo ono što je zapisano."

Prošle godine Dženan je bio jedan od takmičara na Beoviziji, te su ga tako mnogi očekivali i ove godine. Ipak, nije tako.

"Nema me i neće me biti. Ako rukovodstvo koje vodi Beoviziju, tj. Evroviziju bude smatralo da ja treba da predstavljam svoju zemlju i dobijem poziv, onda ću ići. Neću se više takmičiti, dosta mi je takmičenja. Definitivno ljudi koji žiriraju na Beoviziji moraju biti malo stručniji, čast izuzecima", rekao je pevač otvoreno.

Iako retko govori o privatnom životu, Dženan je otkrio koji trenuci su mu bili najlepši.

"Bilo ih je. Ima jedan trenutak koji me je jako lomio, a to je kada sam izgubio brata. To su momenti koji su vezani za moj privatni život i ne želim o tome da pričam. Bilo je i trenutaka kada sam razmišljao da li da nastavim da se bavim ovim, ali sam shvatio da sve što radim ima ispravan tok", zaključio je pevač.

